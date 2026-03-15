Terapia con animales en niños inquietos: conoce cuáles criaturas de la fauna son las mejores para sanar con el juego

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En el complejo camino del desarrollo infantil, muchos padres y especialistas buscan alternativas que complementen los tratamientos tradicionales para mejorar la calidad de vida de los más pequeños. Condiciones como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o el síndrome de Down presentan retos diarios en la comunicación y el comportamiento.

Sin embargo, se ha descubierto que la naturaleza ofrece una herramienta terapéutica invaluable: el vínculo emocional con los animales. Esta conexión no solo brinda alegría, sino que actúa como un bálsamo para el sistema nervioso, facilitando el aprendizaje y la integración social de una manera lúdica y efectiva.

Foto: mundomarbenidorm.com

Beneficios de la compañía animal en el desarrollo

La ciencia respalda lo que muchos cuidadores observan en casa: los animales tienen una capacidad única para conectar con niños que se sienten abrumados por el contacto humano. Al interactuar con un ser vivo que no juzga ni presiona, el cuerpo del infante libera oxitocina, conocida popularmente como la "hormona de la felicidad". Este proceso químico natural ayuda a reducir los niveles de estrés y fomenta sentimientos de seguridad y afecto.

Según expertos en neuropediatría, el uso de animales como apoyo no es algo nuevo, pero su aplicación en trastornos del neurodesarrollo ha ganado terreno por su alta eficacia. Existen tres especies que destacan por sus resultados positivos:

Perros: Son los compañeros ideales para combatir la inseguridad y la agresividad. El simple acto de acariciarlos ayuda a los niños a enfocarse en el presente, mejorando su autoestima y su capacidad de prestar atención.

Son los compañeros ideales para combatir la inseguridad y la agresividad. El simple acto de acariciarlos ayuda a los niños a enfocarse en el presente, mejorando su autoestima y su capacidad de prestar atención. Delfines: Estos mamíferos marinos son piezas clave en la educación especial. Estudios realizados en instituciones como la Universidad de Barcelona indican que casi el 80% de los niños que participan en terapias con delfines muestran una evolución favorable en su comunicación visual y gestual.

Estos mamíferos marinos son piezas clave en la educación especial. Estudios realizados en instituciones como la Universidad de Barcelona indican que casi el 80% de los niños que participan en terapias con delfines muestran una evolución favorable en su comunicación visual y gestual. Caballos: A través de la equinoterapia, los niños que presentan inquietud motora logran establecer un vínculo emocional profundo. El contacto con el caballo les exige concentración y equilibrio, lo que se traduce en una mayor confianza en sus actividades cotidianas.

En definitiva, integrar a un animal en la vida de un niño con dificultades de conducta no solo calma su inquietud, sino que abre una puerta hacia un desarrollo emocional más sólido y feliz.

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