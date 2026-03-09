El desafío de la restricción total: riesgos y realidades del ayuno de un día completo

Suscríbete a nuestros canales

La búsqueda de métodos eficaces para mejorar la salud y optimizar el rendimiento físico ha llevado a muchas personas a explorar estrategias alimenticias poco convencionales. En una sociedad donde la abundancia de alimentos es la norma, la idea de restringir la ingesta de manera voluntaria ha ganado popularidad bajo diversas modalidades.

Sin embargo, lo que para algunos parece una solución rápida para la pérdida de peso o la "limpieza" del organismo, para los profesionales de la nutrición representa un terreno complejo que requiere supervisión constante.

Es fundamental entender que el cuerpo humano posee mecanismos de adaptación muy sofisticados, pero forzarlos sin conocimiento previo puede derivar en efectos contraproducentes que comprometan el bienestar general a largo plazo.

Foto: Freepik

Señales de alerta tras 24 horas de ayuno

De acuerdo con las explicaciones del nutricionista Javier Fernández, realizar un ayuno de 24 horas no es una práctica sencilla ni exenta de efectos secundarios notables para el organismo.

El experto señala que, tras un periodo tan prolongado de privación, es muy común experimentar una sensación de debilidad extrema, acompañada frecuentemente de dolores de cabeza intensos y una irritabilidad difícil de controlar. Estos síntomas son la respuesta directa del cuerpo ante la falta de glucosa, su combustible principal, lo que afecta la capacidad de concentración y el estado de ánimo de quien lo practica.

Fernández destaca que uno de los mayores peligros de esta técnica es la pérdida de masa muscular. Al no recibir nutrientes, el cuerpo puede empezar a degradar tejido proteico para obtener energía, lo cual es perjudicial para cualquier persona, especialmente para quienes buscan un cuerpo atlético.

Además, advierte sobre el "efecto rebote" psicológico: tras un día entero sin comer, es muy probable que aparezca un hambre voraz que conduzca a atracones, anulando cualquier posible beneficio calórico y generando una relación poco saludable con la comida.

Finalmente, el nutricionista hace hincapié en que este tipo de ayuno no debe realizarse por cuenta propia, especialmente si existen patologías previas. Para Fernández, antes de lanzarse a restricciones tan severas, es más importante consolidar hábitos de alimentación equilibrada y constante que permitan al cuerpo funcionar de manera óptima sin necesidad de someterlo a situaciones de estrés extremo.

