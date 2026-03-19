Actriz Elsa Pataky y el método noruego que transforma el entrenamiento cardiovascular: el secreto de su eterna juventud

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El equilibrio entre la fuerza física y la resistencia cardiovascular se ha consolidado como el pilar fundamental de una vida longeva y saludable. En un entorno donde el tiempo es el recurso más escaso, las nuevas tendencias en el bienestar físico apuestan por entrenamientos con sentido que priorizan la eficiencia sobre la cantidad.

No se trata solo de moverse por rutina, sino de entrenar con la intención de fortalecer el corazón y mejorar la capacidad respiratoria. Bajo esta premisa, figuras de la esfera pública han comenzado a adoptar sistemas que, aunque nacieron en la élite deportiva, hoy se adaptan al día a día para revertir el envejecimiento celular y potenciar el metabolismo.

Fórmula de alta intensidad

El método noruego tiene su origen en el atletismo de alta competición de los años 90, diseñado originalmente para monitorizar el esfuerzo mediante el control del lactato. Sin embargo, su versión adaptada al fitness se centra en mejorar el VO2 máx (la capacidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede aprovechar), un indicador clave de la salud cardiovascular que tiende a disminuir con el paso de los años.

Para quienes buscan replicar los beneficios que menciona la actriz Elsa Pataky en su rutina diaria, la estructura se simplifica en una dinámica de esfuerzo máximo y recuperación controlada. Según explica la intérprete, este sistema no solo mejora la respiración, sino que mantiene el metabolismo activo durante más tiempo.

Foto: telva.com

Protocolo 4x4

Fase de esfuerzo: 4 minutos de ejercicio a intensidad máxima. El objetivo es elevar las pulsaciones hasta un punto en el que resulte difícil mantener una conversación.

4 minutos de ejercicio a intensidad máxima. El objetivo es elevar las pulsaciones hasta un punto en el que resulte difícil mantener una conversación. Fase de recuperación: 4 minutos de descanso activo o total para permitir que el ritmo cardíaco descienda.

4 minutos de descanso activo o total para permitir que el ritmo cardíaco descienda. Repeticiones: el ciclo completo de esfuerzo y descanso debe realizarse 4 veces consecutivas.

Esta metodología se integra en una planificación semanal que, para ser efectiva, debe complementarse con otras disciplinas. La clave reside en la constancia y en la variedad: combinar tres días de entrenamiento de fuerza con dos sesiones de pilates permite trabajar el core y la flexibilidad, mientras que el método noruego se encarga de blindar la salud del corazón, permitiendo que el cuerpo se sienta, por dentro, mucho más joven de lo que indica el calendario.

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