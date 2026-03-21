El secreto del bienestar pasados los 50: estos son los asuntos que debes restarle importancia y los ejercicios para enfocarte

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Al alcanzar la década de los 50, muchas personas perciben cambios significativos en su cuerpo, como una mayor sensación de fatiga, pérdida de tono muscular y molestias articulares. Existe la creencia común de que, a esta edad, el ejercicio debe ser suave o limitarse a caminar.

Sin embargo, especialistas en el ámbito del bienestar sostienen que este es el momento ideal para dar un giro a la estrategia física. En lugar de buscar entrenamientos complicados, la ciencia y la experiencia apuntan hacia la sencillez: trabajar la fuerza de forma consciente y devolver la estabilidad al centro del cuerpo, conocido como core.

Lejos de ser una etapa de declive, los expertos coinciden en que los 50 años representan un punto de inflexión. El objetivo principal no es el rendimiento deportivo de élite, sino mejorar la funcionalidad diaria. Esto significa que el entrenamiento debe estar diseñado para que actividades cotidianas, como subir escaleras o cargar las bolsas de la compra, se realicen sin esfuerzo y sin riesgo de lesiones.

Foto: Freepik

Pilares del cuerpo maduro

El entrenamiento de fuerza se posiciona como el "seguro de vida" indispensable a partir de la mediana edad. Según los entrenadores, este tipo de ejercicio ayuda a revertir la pérdida de masa muscular y a acelerar un metabolismo que tiende a ralentizarse.

Al fortalecer los músculos, se protege directamente a los huesos y a las articulaciones, reduciendo dolores crónicos y mejorando la postura. No se trata de levantar pesos excesivos, sino de realizar movimientos globales y naturales como sentadillas o zancadas.

Por otro lado, el trabajo del abdomen o core es fundamental, especialmente en las mujeres debido a los cambios hormonales de la menopausia. Los expertos advierten que no se necesitan ejercicios de impacto ni abdominales tradicionales que puedan dañar la espalda. La clave está en la activación del abdomen profundo mediante movimientos pausados y controlados.

Esto no solo ayuda a conseguir un vientre más plano, sino que mejora el equilibrio, protege la zona lumbar y devuelve al individuo una sensación de control sobre su propio cuerpo. En definitiva, la receta para una vida activa después de los 50 es simple: constancia, técnica y ejercicios sencillos que fortalezcan desde el interior hacia afuera.

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