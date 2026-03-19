Optimiza su capacidad de memoria en el trabajo: científicos revelan cuál es la proteína clave que permite al cerebro retener información

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El funcionamiento del cerebro humano continúa siendo uno de los mayores desafíos para la ciencia moderna. Sin embargo, cada nuevo hallazgo permite comprender mejor cómo somos capaces de realizar tareas cotidianas, como recordar un número de teléfono el tiempo suficiente para marcarlo o no olvidar dónde hemos dejado las llaves hace apenas un minuto.

Estas capacidades dependen de la "memoria de trabajo", un sistema de almacenamiento a corto plazo que ahora cuenta con una explicación molecular más precisa gracias a una reciente investigación liderada por expertos españoles.

Foto: Freepik

Munc13-1

El estudio, dirigido por el investigador Francisco José López del Institut de Neurociències de la Universidad de Barcelona (UBneuro), ha revelado que una proteína específica llamada Munc13-1 actúa como el mecanismo principal para que el cerebro retenga información de forma temporal.

Según los resultados publicados en la revista Cell Reports, esta proteína se activa mediante señales de calcio y tiene la función de "preparar" a las neuronas para que envíen sus mensajes de manera mucho más eficiente y rápida.

Para entender este proceso en palabras sencillas, podemos imaginar que las neuronas son estaciones que se envían paquetes de información a través de pequeños vehículos llamados vesículas. En momentos de alta actividad intelectual, la proteína Munc13-1 actúa como un jefe de estación que organiza y agiliza la salida de estos vehículos.

Si la proteína funciona correctamente, las conexiones entre las neuronas se fortalecen temporalmente, permitiendo que la información se mantenga "viva" en nuestra mente durante unos segundos o minutos.

El equipo científico, que trabajó en colaboración con el Instituto Max Planck de Alemania, utilizó ratones modificados genéticamente para observar qué sucedía cuando esta proteína no podía detectar el calcio. Los resultados fueron contundentes: sin la intervención de la Munc13-1, las sinapsis perdían su capacidad de refuerzo. Esto provocaba que los sujetos del experimento olvidaran tareas simples de forma inmediata, repitiendo errores de búsqueda que normalmente no cometerían.

Este descubrimiento no solo arroja luz sobre cómo recordamos datos inmediatos, sino que también tiene una gran importancia médica. Se ha detectado que mutaciones en el gen relacionado con esta proteína están vinculadas a diversos trastornos del neurodesarrollo y discapacidades intelectuales en humanos, lo que abre nuevas puertas para futuros tratamientos que ayuden a mejorar la salud cerebral.

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