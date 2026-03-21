El arte del arroz meloso: el secreto de la auyama para conquistar el paladar

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La cocina casera ha encontrado en el arroz uno de sus lienzos más versátiles. Sin embargo, entre todas las formas de prepararlo, el arroz meloso destaca por exigir una técnica que equilibra la paciencia con la precisión.

A diferencia del arroz seco o el caldoso, esta variante busca un punto medio exacto: un grano bien cocido que mantenga una consistencia cremosa, casi aterciopelada, pero que conserve su firmeza al morderlo. El éxito de este plato no depende de ingredientes costosos, sino del manejo adecuado del almidón y la temperatura.

Los expertos en gastronomía señalan que el verdadero protagonista de esta receta es el caldo. No se trata simplemente de hervir el cereal, sino de nutrirlo poco a poco, permitiendo que absorba los sabores de forma gradual. La auyama, con su textura suave y su color vibrante, se convierte en la compañera ideal para este proceso, aportando un cuerpo meloso que prescinde de excesos de grasa.

Es un plato que celebra la sencillez de los vegetales y demuestra que, con los pasos correctos, cualquier cocina puede ofrecer un resultado digno de un restaurante de alta gama.

Arroz meloso con auyama

Para lograr este plato en casa, se deben seguir instrucciones precisas que garantizan la textura deseada. Aunque en Italia se suele utilizar el arroz arbóreo por su alto contenido de almidón, el arroz común de uso diario funciona perfectamente si se aplica la técnica de remover constantemente.

Ingredientes para 4 personas

150 g de arroz

200 g de auyama pelada

1 cebolla blanca

½ litro de caldo de verduras o de pollo (siempre caliente)

1 vaso de vino blanco

1 cucharadita de mantequilla

30 g de queso parmesano rallado

Sal y pimienta al gusto

Foto: annarecetasfaciles.com

Preparación

El proceso se inicia picando la auyama en cubos pequeños y reservándolos. En una olla a fuego medio, se sofríe la cebolla picada finamente en la mantequilla hasta que luzca transparente. En ese momento, se incorporan los cubos de auyama junto al arroz, salpimentando la mezcla para que los sabores comiencen a integrarse.

Posteriormente, se añade el vino blanco, removiendo durante un par de minutos para permitir que el alcohol se evapore y el grano se impregne del aroma. El paso fundamental comienza aquí: se vierte el caldo caliente poco a poco, de cucharada en cucharada, sin dejar de remover en ningún momento. Este movimiento constante es el que provoca que el arroz suelte su almidón, creando esa textura cremosa tan buscada.

Una vez que el arroz alcanza el punto de cocción deseado, se retira del fuego y se añade el queso parmesano, el cual se fundirá con el calor residual de la olla. Se recomienda servir inmediatamente, decorando con perejil picado para un toque de frescura.

¡Buen provecho!

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