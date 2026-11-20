Comprender la conducta de los jóvenes resulta a menudo un gran desafío. Con frecuencia, los adultos tienden a simplificar las actitudes difíciles, los enojos repentinos o la impulsividad de los hijos atribuyéndolos de forma directa a las hormonas o a la etapa biológica que están atravesando. La especialista en pediatría María Salmerón señala que existe un error común al mezclar dos conceptos que son completamente distintos: la pubertad y la adolescencia.

Mientras que el primer término hace referencia exclusivamente a las transformaciones físicas y externas del cuerpo, el segundo abarca una profunda evolución interna relacionada de manera directa con la maduración del sistema nervioso.

Conocer esta distinción ayuda a las familias a mirar con mayor empatía y paciencia el crecimiento de los chicos, entendiendo que sus reacciones no siempre obedecen a un capricho, sino a un proceso natural de transición sumamente complejo que requiere acompañamiento y comprensión constante por parte de los mayores a cargo.

Foto: Magnific

Por qué se producen cambios de conducta en adolescentes

Para entender qué ocurre en el interior de los jóvenes, la doctora Salmerón propone una metáfora muy sencilla: la pubertad sería la piel de una manzana, mientras que la adolescencia representaría todo el corazón. A nivel biológico, el cerebro experimenta un proceso fascinante pero desequilibrado durante estos años.

Por un lado se encuentra la región amigdalina, una estructura encargada de regular las emociones intensas y las respuestas impulsivas, la cual madura de forma muy temprana. Por otro lado está la corteza prefrontal, situada justo debajo de la frente, que funciona como el director de una orquesta porque se encarga de planificar, organizar, razonar y controlar los impulsos.

El problema principal radica en que esta última zona tarda mucho más tiempo en completarse, terminando su desarrollo cerca de los treinta años. Debido a este desfase temporal, los chicos sienten las emociones con una fuerza enorme, pero todavía carecen de todas las conexiones neuronales necesarias para regularlas por completo de manera madura.

El cerebro cuenta en esta etapa con una gran plasticidad, lo que significa que tiene una capacidad excelente para aprender cosas nuevas, adaptarse con rapidez al entorno y adquirir hábitos saludables que marcarán su futuro adulto de forma definitiva.

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