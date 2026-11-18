El cerebro humano es uno de los órganos más complejos del cuerpo y su capacidad para adaptarse continúa sorprendiendo a los investigadores. Durante mucho tiempo, se creyó que su desarrollo alcanzaba un punto máximo durante la juventud y que, con el paso de los años, sus posibilidades de cambio disminuían considerablemente. Los avances científicos demostraron que el cerebro conserva una importante capacidad de adaptación durante todas las etapas de la vida.

Esta capacidad, conocida como neuroplasticidad, permite que las experiencias, los aprendizajes y las actividades cotidianas produzcan modificaciones en las conexiones entre las neuronas. Desde aprender un idioma hasta practicar un deporte, mantener una conversación o desarrollar una habilidad nueva, distintas experiencias pueden influir en la manera en que funciona el cerebro.

La neurocientífica Lara Boyd, investigadora de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, explicó cómo cada experiencia puede contribuir a modificar la estructura cerebral. Sus investigaciones destacan la importancia de mantenerse activo, enfrentar nuevos desafíos y adoptar hábitos saludables para favorecer el aprendizaje y conservar las capacidades cognitivas con el paso del tiempo.

Foto: Magnific

Transforma el cerebro durante toda la vida

La neurocientífica Lara Boyd explicó que el cerebro tiene la capacidad de cambiar desde el nacimiento hasta la muerte. Esta característica recibe el nombre de neuroplasticidad y permite que las conexiones entre las neuronas se modifiquen a partir de las experiencias que atraviesa cada persona.

Según la especialista, el aprendizaje genera cambios en tres niveles diferentes: la química, la estructura y el funcionamiento del cerebro. En primer lugar, se producen modificaciones químicas mediante señales que las neuronas intercambian para transmitir información. Estos procesos participan en la formación de recuerdos y permiten almacenar nuevos conocimientos.

En segundo lugar, aparecen cambios en la estructura cerebral, relacionados con las conexiones entre las neuronas. Finalmente, también se modifica la manera en que distintas regiones del cerebro trabajan.

Boyd también señaló que para conseguir cambios importantes es necesario enfrentar desafíos. Las actividades demasiado sencillas no representan un gran esfuerzo para el cerebro, mientras que aquellas que resultan excesivamente difíciles pueden generar frustración y provocar que una persona abandone.

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