Crema natural rica en vitaminas que hidratan los labios: así puedes prepararla en casa

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La deshidratación es una de las causas más frecuentes por la cual se resecan los labios, dado que, la piel se agrieta y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, los cambios hormonales también afectan los labios debido al descontrol en el organismo, según la información divulgada por Neutrogena.

La crema a base de aloe vera, aceite de almendras, miel y yogurt contiene propiedades vitamínicas que hidratan los labios a profundidad, al tiempo que evita el estiramiento de los mismos.

Así preparar la crema

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva.

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de miel.

2 cucharadas de yogurt natural.

Preparación

1-Vierte el aceite de almendras y el gel de aloe vera en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la miel y el yogurt, mezcla todos los ingredientes durante tres minutos.

3-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Se sugiere que la persona aplique la crema dos veces al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso con un disco de algodón húmedo.

En definitiva, para mantener los labios en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo con los productos acordes y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

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