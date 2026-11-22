Un cabello que no crece es preocupante para la persona, sobre todo si ama las melenas largas y abundantes. Aunque rara vez el pelo deja de crecer por completo y lo habitual es que se rompa antes de ganar largo, es común que las féminas se preocupen al sentir que su pelo parece estar estancado y no crecer.

Si te ocurre, es posible que estés cometiendo algunos errores sin darte cuenta y esto impida que tu melena esté lo suficientemente saludable como para crecer de 1 a 1,2 centímetros al mes, como aseguran los expertos es lo normal.

¿Por qué el cabello no crece?

“El crecimiento del cabello es un proceso lleno de factores que pueden influir en su ritmo y calidad”.

Por tanto, “cuando alguien dice ‘mi pelo no crece’, no siempre significa que el folículo haya dejado de producir cabello.

A veces ocurre que el pelo sí crece, pero se rompe por daño térmico, decoloraciones, peinados con tracción o una fibra debilitada.

Otras veces, lo que existe es una alteración del ciclo que puede aparecer tras estrés físico, cambios hormonales, enfermedad, cirugía o déficits nutricionales.

Entender cómo funciona te permitirá cuidar mejor tu pelo y darle lo que necesita”.

De igual manera, el envejecimiento, los cambios hormonales y el estrés pueden afectar el ciclo de crecimiento del pelo. En tal sentido, aprende a reconocer las causas y hasta algunos errores que para ti pueden ser solo un hábito, pero están perjudicando la salud capilar.

¡Presta atención!

Algunos hábitos diarios pueden terminar convirtiéndose en errores que perjudican el ciclo de crecimiento del pelo, algunos de estos son:

1. Exceso de uso de herramientas de calor.

2. Falta de agua en el organismo. No beber suficiente agua deshidrata el cuerpo y pone en peligro la salud en general.

3. Exceso de químicos. Aplicar de manera desproporcionada tintes, keratinas y otros productos químicos para tratar el cabello.

4. Mala alimentación. Cuando se come mal, no se ingieren las vitaminas y nutrientes que el organismo necesita.

5. Falta de cuidado. Exceso o falta de lavados y usos de productos poco adecuados para tu tipo de cabello.

6. Falta de corte. Los expertos recomiendan realizar un corte cada 10 o 12 semanas para dejarlo crecer sano.

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