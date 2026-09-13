Cuidado capilar: todo sobre las horquetillas y cómo eliminarlas de tu melena

El cuidado del cabello debe ser parte de tu rutina diaria de belleza. Una melena brillante, fuerte y bien cuidada no solo mejora la apariencia personal, sino que también refleja un estado óptimo de salud general. Factores como el clima, la contaminación cotidiana y el estrés constante pueden deteriorar la fibra capilar de manera gradual.

Mantener el cabello protegido frente a estos elementos externos requiere atención constante y hábitos adecuados desde el hogar. Con el paso del tiempo, el uso frecuente de herramientas de calor o productos químicos agresivos puede debilitar su textura natural, restándole vitalidad y suavidad.

Comprender la estructura de la hebra capilar resulta esencial para brindarle los nutrientes necesarios y prevenir problemas estéticos comunes que afectan su crecimiento natural. Adoptar una rutina que combine protección, hidratación profunda y un trato delicado permitirá mantener un aspecto radiante en todo momento.

Foto: Magnific

Causas principales y remedios efectivos

Las horquetillas, conocidas técnicamente como tricoptilosis, son una alteración que ocurre cuando la punta del cabello se seca demasiado y se divide. Esto sucede porque las células que protegen la capa externa de la hebra se reducen, dejando al descubierto la parte interna del pelo.

Existen diversos factores que generan este problema. Entre las causas externas más comunes se encuentran la exposición directa al sol, el viento, los peinados bruscos con cepillos de baja calidad y el uso de tintes o permanentes. Asimismo, el uso continuo de secadores y planchas sin la protección adecuada acelera el quiebre, especialmente en cabellos secos o melenas muy largas.

Para prevenir y tratar las puntas abiertas, los especialistas recomiendan cortar el cabello al menos tres veces al año y reducir el uso de herramientas térmicas. De igual manera, es indispensable hidratar la melena constantemente utilizando champú, acondicionador con queratina y mascarillas nutritivas.

Un remedio casero muy sencillo consiste en mezclar una cucharada de yogur natural con una de aceite de oliva. Esta preparación se aplica sobre el cuero cabelludo y las puntas, se deja actuar durante treinta minutos y luego se retira con abundante agua fría para sellar la hidratación.

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