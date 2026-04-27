Descubre el milagro que hace este grano tan popular en la belleza de tu cabello: prepara la mascarilla y úsala desde la raíz

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El cuero cabelludo suele estar expuesto a factores que irritan la raíz, por ejemplo, el exceso de calor generado por los rayos solares o por el uso constante de plancha o secador, lo cual de no ser controlado a tiempo con los métodos correcto puede desencadenar el quiebre del mismo, según la información divulgada por Garnier.

Sin embargo, la mascarilla de arroz con aceite de coco es ideal para hidratar y alisar el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que posee el referido alimento, al igual que dicho aceite, el cual combate la caspa, al tiempo que previene las puntas abiertas, de acuerdo a la información ofrecida por Hogarmania.

Foto cortesía de: pixabay

Beneficios del arroz para el cabello

Fortalece la raíz. Reduce el frizz. Hidrata a profundidad.

Así debes aplicar la mascarilla

Se sugiere la persona aplique dos cucharadas soperas de mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cabello limpio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido tratamiento capilar casero debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para evitar el frizz se sugiere que la persona reduzca el uso de productos químicamente invasivos y establezca una rutina de cuidado capilar que le permita mantener los efectos de la mascarilla de arroz.

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