Descubre el sorprendente beneficio de aplicar azúcar en el cabello: mantenlo sano y hermoso sin necesidad de ir a la peluquería

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Implementar una rutina de cuidado capilar con productos naturales es ideal para evitar daños en la raíz, ya que, los productos químicamente invasivos suelen irritar la capa protectora y debilitar de medio a puntas. Además, si el cabello se enfrenta a constantes cambios climáticos tiene la tendencia a presentar frizz.

En ese sentido, de acuerdo a la información ofrecida por Garnier, los componentes de la azúcar son ideales para hidratar el cabello, combatir el frizz y aportan brillo desde la raíz hasta las puntas. Asimismo, es un ingrediente que siempre suele estar en la despensa.

Por lo tanto, al combinar azúcar con aceite de oliva es una mascarilla ideal para mantener el cabello en buenas condiciones, gracias a las vitaminas que posee el referido aceite, el cual es ideal para quienes tienen el cabello reseco.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aceite de oliva para el cabello

Evita el encrespamiento. Repara las puntas abiertas. Aporta brillo.

¿Cómo debes preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de azúcar.

1 cucharada de gel de aloe vera.

Preparación

Vierte la azúcar y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Añade el gel de aloe vera y mezcla los tres ingredientes durante tres minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y mantenlo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se recomienda que la persona aplique dos cucharadas pequeñas del producto con el cabello sucio y deje actuar durante 35 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Sin embargo, es propicio acotar que lo antes mencionado debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello sano, fuerte y suave la alimentación es un factor influyente para lograrlo, por ello, lo ideal es que la persona establezca una dieta rica en vitaminas.

Foto cortesía de: freepik

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