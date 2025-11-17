El uso regular de esta fruta transformará tu melena: reconocida empresa cosmética lo recomienda

Suscríbete a nuestros canales

El aguacate puede ser un gran aliado para la salud capilar, gracias a sus ácidos grasos esenciales y minerales. Con él repararás los daños e hidratarás el cabello reseco.

Tratar el cabello con aguacate, no solo saldrá más económico que comprar cualquier producto comercial, sino que no le haremos daño al medio ambiente. Apóyate de las bondades de la naturaleza para reparar tu cabello maltratado, muchas veces a causa de los mismos productos químicos que le colocas.

Entre los nutrientes presentes en esta fruta, que serán grandes aliados para la salud de tu melena, se encuentran los ácidos grasos poliinsaturados. También conocidos como “grasa buenas”. Vitaminas A y E, grandes antioxidantes; vitaminas del complejo B; magnesio, calcio y hierro; y aportan ligeras cantidades de aminoácidos esenciales.

Todo lo anterior nos ayudarán a hidratar las hebras del cabello, evitando la resequedad. De igual modo, reforzará las fibras de queratina y los folículos pilosos, disminuyendo la caída excesiva de pelo. Y como si todo esto fuera poco, el usar aguacate en el cabello te servirá como acondicionador natural, aportando suavidad y brillo.

Mascarilla de aguacate

Sabiendo todas las bondades que le aporta el aguacate al pelo, seguro que vas a querer utilizarlo. Por ello, aquí te dejamos un paso a paso de cómo elaborar tu propia mascarilla de aguacate para el cabello recomendada por la reconocida marca de productos de belleza, Garnier.

Para prepararla necesitarás 1 aguacate mediano, 1 cucharada de aceite de oliva y 1 cucharada de jugo de limón. Procesa bien todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Ten en cuenta que si dejas pedazos de aguacate sin procesar, el cabello no podrá absorber sus nutrientes.

Aplica le mascarilla solo en las áreas necesarias. Si aplicas sobre zonas que no estén resecas, la grasa del aguacate, más la de tu cabello, podrían aumentar los niveles de grasa de tu pelo.

Una vez aplicado, cubre el cabello con una bolsa plástica o papel film y deja actuar por una hora. Retira con abundante agua sin aplicar otro producto.

