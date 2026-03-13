Elige el color adecuado del labial: un secreto milagroso para disimular los rasgos de envejecimiento

Suscríbete a nuestros canales

El labial no solo es un cosmético utilizado para dar color y hasta proteger los labios, este es un producto que da textura y ayuda a disminuir algunas imperfecciones, e incluso disimular los rasgos de envejecimiento.

Es decir, el uso de labiales tiene muchas ventajas, razón por la cual millones de mujeres en el mundo los utilizan. “En promedio, una mujer usa entre 10 y 15 labiales al año, es decir que a lo largo de su vida una ‘chica’ comprará cerca de 960 lipsticks”, refiere Publi Metro.

¿Qué importancia tiene el labial?

Según la Inteligencia Artificial, no existe una cifra exacta global, pero se considera que el labial es uno de los productos de belleza más populares. “Estudios indican que aproximadamente 4 de cada 10 mujeres se maquillan diariamente, y se considera un artículo esencial en bolsos femeninos”.

¿La razón? Expertos de Glamour indican que el lápiz labial es como un arma de empoderamiento femenino. “No es solo un producto de maquillaje que llevas en la cosmetiquera. Es una herramienta de expresión, un símbolo de identidad y, para muchas mujeres, un recordatorio de su fuerza interior”.

El uso de labiales es un mensaje de empoderamiento, fuerza, autenticidad e independencia. Es ese toque de color que puede cambiar el modo del día e incluso dar ese empujoncito de seguridad para una cita o junta, y hasta para subirte el ánimo.

En la actualidad, muchas son las mujeres que no pueden salir de casa sin antes colocarse un labial de su color favorito.

Elige el correcto

Si eres de las que ama el uso de labiales, ten en cuenta que la elección del color siempre juega un papel importante según tu tono de piel e incluso la edad, pues “los pintalabios de tonos naturales claros envejecen más a partir de los 50”, comparte la experta en maquillaje Susana Marín.

La elección del tono del labial no siempre juega a favor del rostro, especialmente cuando se opta por tonos demasiado claros, pues pueden dar un aspecto más envejecido, y esto es debido a que con los años los labios van perdiendo pigmentación natural, definición y contraste con la piel, y esto hace que los colores que antes funcionaban, empiecen a quedarse cortos, explican en la web Cuerpo Mente.

En tal sentido, Marín acota que, al usar un labial nude demasiado claro o grisáceo, el poco color que queda se elimina y el resultado no es elegante, sino un labio apagado que endurece la expresión y resta vitalidad al rostro.

En conclusión, a partir de los 45 o 50 años, se deben evitar los labiales claros, porque tienden a borrar visualmente el labio, creando un efecto plano que acentúa los signos de cansancio. Según Marín, los tonos nude “pueden dar un aspecto más enfermizo o de cara fatigada”, pero no porque el rostro esté mal, es el color del labio que con el paso de los años no luce igual.

¿Cuál usar?

La recomendación de la experta es buscar un tono de labial que se acerque mucho al color real del labio, pero intensificado, es decir, uno o dos tonos por encima del color propio.

De igual manera, la experta sugiere que además del color, la forma de aplicarlo influye, por lo que se deben evitar los bordes marcados y más bien optar por perfilado concentrado en la zona central, tanto arriba como abajo. “Esto aporta volumen visual sin endurecer las facciones”.

Susana Marín ofrece referencias útiles: en piel clara suelen funcionar mejor los "nudes" suaves y rosados; pieles de tono medio, los "nudes" tostados y caramelo aportan más vida; piel morena, los tonos cacao o chocolate se ven naturales y elegantes; pieles que se broncean con facilidad y adquieren un tono dorado, los melocotones rosados, corales suaves y caramelo claro suelen encajar bien; finalmente, y no menos importante, en pieles que tienden al rosa y no se doran, los rositas empolvados, malvas suaves o frambuesas discretos suelen armonizar mejor.

