Encuentra el tono del labial que te favorece: guía para elegirlo según tu piel

Elegir el labial adecuado no siempre resulta una tarea sencilla, por lo que es clave buscar asesoría de los expertos. Una elección correcta puede transformar por completo un look, pero en caso contrario, puede estropearlo.

Partiendo de ello y en vista de que en el mercado encontrarás muchas alternativas disponibles, te compartimos algunos consejos que te servirán de guía para que encuentres el tono perfecto sin que llegues a sentirte abrumada.

¿Cómo elegir el labial perfecto?

Según refiere la Inteligencia Artificial es necesario identificar el subtono de piel (cálido, frío o neutro) para luego elegir el color que complemente esa base (azules para pieles frías, dorados/anaranjados para cálidas, neutras tienen más libertad). También se debe considerar la ocasión, por lo que se recomiendan los tonos nude para el día, e intensos para la noche.

Pariendo de ello, identifica el tono de tu piel e incluso el color del cabello y comienza a probar las alternativas disponibles y cuál realmente te favorece.

Según la piel

1. Si eres de piel clara, opta por un labial de tonos cálidos como, corales, melocotones, rosas suaves y rojos anaranjados. Estos son tonos ideales para realzar tu belleza natural y marcar tus rasgos. Los rosas y los malvas darán ese brillo adicional para los días especiales.

Los tonos fríos como, rosas pálidos, los fucsias y los rojos azulados te favorecerán. En cuanto a los tonos neutros, los nudes rosados o beige son opciones versátiles. Sin embargo, debes tener cuidado con los nude beige que darán la impresión de que estás pálida.

2. Las mujeres de pieles medias pueden usar un labial en tonos terracota, marrones rojizos y corales. Para un look de labios más naranja y melocotón, delinea con un lápiz mate.

También pueden apostar por los rojos clásicos, los morados y los rosados; o, los nudes rosados o beige con un toque de color, pues darán un aspecto sofisticado.

3. Para las pieles oscuras, se recomienda el uso de labiales en tonos marrones, los rojos profundos y los naranjas oscuros. Estos tonos de labiales resaltan el tono de piel y otras facciones como el color de ojos, las cejas, las pestañas.

En cuanto a los tonos fríos que le favorecen son los morados oscuros, los vinos y los rojos azulados.

