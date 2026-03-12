Entérate cómo levantar las cejas y el párpado caído: ¡Y no es con cirugía.!

Suscríbete a nuestros canales

La caída de cejas y párpados se debe principalmente al envejecimiento natural, que reduce el colágeno y la elasticidad de la piel. Otras causas según refiere la Inteligencia Artificial, incluye factores genéticos, cambios hormonales, deficiencias nutricionales, estrés, enfermedades autoinmunes, o daños por uso excesivo de cosméticos y frotamiento.

Cuando esto ocurre, los ojos muestran una apariencia de cansancio y para muchas personas esto resulta un problema estético.

¿Por qué se caen las cejas y párpados con la edad?

Esto es el resultado de la debilidad de los músculos y flacidez de la piel. Es otras palabras, se debe principalmente a la pérdida de colágeno y elastina.

Con la edad, la gravedad, la reabsorción ósea, la exposición solar y la disminución también contribuye a este envejecimiento facial.

Por otra parte, la genética y factores como la edad pueden hacer que el pelo de las cejas comience a perderse.

¿Puedo combatirlo?

Afortunadamente si existe la manera de combatir la caída de cejas y párpados a través de opciones quirúrgicas y no invasivas. Si no quieres entrar a quirófano y estás sufriendo con esta situación, recurre al automasaje de 9 minutos que propone la experta en belleza holística Anastasia.

Este masaje promete levantar los párpados y las cejas caídos, y solo consta de dos partes, primero se masajea el cuero cabelludo y después el rostro.

“Empezamos con el cuero cabelludo porque el músculo frontal, que levanta las cejas, está suspendido a través de la galea aponeurótica del occipital”, explica Anastasia. La galea aponeurótica es una densa lámina de tejido conectivo y colágeno que cubre la parte superior del cráneo”; comparte Cuerpo Mente.

En acción

Para aplicar el automasaje:

1. Colocar las manos a ambos lados de la cabeza y masajea moviendo todo el tejido, no solo la piel. Debe moverse el cuero cabelludo.

Presta atención en la parte posterior de la cabeza, cerca de la nuca, porque conecta la nuca con la frente. La tensión en esta zona puede limitar la movilidad del cuero cabelludo, favorecer la sensación de pesadez y hacer que las cejas se perciban más bajas.

2. Continuar el masaje en el rostro; para ello, colocar la almohadilla de una mano sobre la cabeza y tres dedos de la otra debajo de la ceja. “Con un movimiento profundo y suave, levanta la ceja”, explica la experta.

Quien además acota que la clave está en no hacer movimientos bruscos, sino en tirar la ceja suavemente y hacer un movimiento vibratorio hacia el cuero cabelludo.

Lo ideal es realizar tres veces en cada ojo. No te preocupes si la piel queda roja, es completamente normal, pero desaparecerá en unos minutos.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube