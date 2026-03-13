Entrenadora recomienda estos sencillos movimientos: fortalecen el abdomen y mejora la postura

Suscríbete a nuestros canales

Estar en constantes movimientos es favorable para la salud en general. Si estás buscando fortalecer el abdomen e incluso mejorar la postura, los ejercicios y la disciplina, son claves.

Según los expertos de la Clínica Mayo los ejercicios para fortalecer el torso refuerzan los músculos de esta zona y esto hace que sea mucho más fácil hacer diversas actividades físicas.

¿Qué movimientos son buenos para trabajar el abdomen?

Los mejores movimientos son la plancha (abdominal, lateral y modificada), el dead bug, el bird dog, el puente de glúteos y los crunches, enfocándose en la estabilidad del core y la alineación de la columna, refiere la Inteligencia Artificial.

Cabe acotar que, para conseguir los mejores resultados se recomienda realizar estos ejercicios de 1 a 4 series, manteniendo la contracción abdominal para ayudar a proteger la espalda, corregir la postura y eliminar la grasa acumulada.

“También, actividades aeróbicas, como correr, bailar o andar en bicicleta, son importantes para ayudar a definir el abdomen, junto a una alimentación equilibrada, rica en proteínas, baja en grasas y carbohidratos”, explican en TuaSaúde.

Habla la experta

La entrenadora Marimi García indica que no se necesitan ejercicios complejos, que basta con cinco movimientos sencillos y bien ejecutados; comparte la web Cuerpo Mente.

La recomendación de la entrenadora es realizar ejercicios de bajo impacto, pero que funcionan muy bien para fortalecer el abdomen, mejorar la postura e incluso proteger la espalda. Debes tener en cuenta que por muy sencillo que parezca, no es un ejercicio milagroso y la constancia es fundamental. Si quieres ver resultados, debes realizar 3 series de 10 repeticiones de cada uno de los siguientes ejercicios:

- El bird dog.

- La plancha lateral.

- Dead bug.

- Plancha más balasana.

- Elevación brazo-pierna en el suelo.

