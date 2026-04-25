Es viral y todos hablan de él: ¿Sabes para qué sirve el aceite de centella asiática y quienes lo pueden usar?

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La centella asiática es una planta perenne, herbácea y polimorfa, de la familia de las apláceas, que forma parte de las plantas medicinales de la tradición asiática y africana por sus propiedades cicatrizantes, digestivas, analgésicas, antimicrobianas y regenerantes a nivel celular.

En la actualidad, cremas, sérums, limpiadores y tónicos incluyen entre sus componentes a la centella asiática, pues posee excelentes propiedades cosmetológicas.

¿Para qué sirve la centella asiática?

Esta planta posee potentes propiedades cicatrizantes, regeneradoras y reafirmantes de la piel, gracias a su capacidad para estimular la producción de colágeno. Por tanto, si estás buscando estimular el colágeno y rejuvenecer la piel, opta por el uso del aceite de centella asiática, un producto que, según los expertos, posee excelentes propiedades cosmetológicas. Es rica en ácidos grasos, vitaminas y aminoácidos.

Este aceite está recomendado especialmente para tratar la piel seca, sensible, irritada, envejecida, con arrugas o con acné, ya que tiene el poder de regenerar, proteger, nutrir y cicatrizar. Además, ayuda a difuminar las manchas producidas por el acné, estimular la regeneración de tejidos y mejorar la elasticidad.

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¿Cómo funciona en la piel?

El uso de este aceite sobre la piel mejora la circulación sanguínea favoreciendo la recuperación de las pieles dañadas, incluido el disimulado de las celulitis. También parece aumentar la producción de colágeno, porque ayuda en el proceso de sanación y cicatrización de heridas.

De igual manera, sus compuestos activos regulan el contenido en fibroplastos y actúan como antioxidantes que estimulan y aumentan la producción de colágeno, logrando el rejuvenecimiento de la piel.

Su uso retrasa el envejecimiento y permite lucir una piel de aspecto más joven, firme e hidratada, siempre y cuando se aplique una pequeña cantidad sobre las manos y emplee de manera uniforme sobre el rostro, el cuello y zonas con estrías, celulitis y heridas.

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