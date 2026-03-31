Estos son los cinco errores más comunes que cometes al tomar sol: alerta, porque tu piel envejece más rápido

Suscríbete a nuestros canales

Tomar sol no es un delito, pero se debe hacer con moderación para aprovechar sus beneficios como la activación de la producción de vitamina D, esencial para el calcio en los huesos y fortalecer el sistema inmunológico; y, además, evitar exponer la piel a daños irreversibles.

Si vas a aprovechar los días de Semana Santa para ir a la playa, la piscina o la montaña, evita exponerte al sol las horas centrales, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde; y opta por aplicar protector solar para prevenir daños en la piel.

¿Qué efectos tiene tomar sol sobre la piel?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los efectos del sol sobre la piel varían desde beneficios para la salud general hasta daños severos a corto y largo plazo, dependiendo del tiempo de exposición y la protección utilizada.

“Demasiada exposición a los rayos UVB puede producir quemaduras. Los rayos UVA pueden penetrar la piel más profundamente que los rayos UVB, pero, en todo caso, ambos pueden afectar la salud. Cuando los rayos UV invaden las células de la piel, alteran procesos delicados que afectan su crecimiento y apariencia”, explican expertos de National Institutes of Health.

Además, advierten que`, con el tiempo, la exposición a estos rayos puede reducir la elasticidad de la piel, “que incluso puede llegar a engrosarse y ponerse correosa, o puede arrugarse o afinarse como papel de seda. ‘Cuanto más se expone al sol, antes envejece su piel’, dice el Dr. Barnett S. Kramer, experto en prevención del cáncer en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés)”,

Partiendo de ello, la clave está limitar la exposición al sol, evitar que esta se prolongue y optar por estar en la sombra en vez de en la luz solar directa. También se recomienda el uso de ropa protectora, gafas, y protector solar sobre todo en las horas centrales.

Freepik

¡Alerta!

El problema de tomar sol sin la debida protección no solo radica en el envejecimiento de la piel, sino también en la posibilidad de desarrollar cáncer; para evitarlo, te compartimos los errores que puedes estar cometiendo sin darte cuenta:

1. No usar ningún tipo de protector solar o el equivocado.

2. Pensar que el protector se aplica una vez y protege al 100 por ciento.

3. Extender el protector solar de forma escasa e incompleta.

4. Tomar sol en las horas centrales del día.

5. No hidratarse. Al tomar sol sometes a tu cuerpo a altas temperaturas que hacen que pierdas mucha agua, te deshidrates, tu piel se reseque y aparezcan en ellas arrugas prematuras.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube