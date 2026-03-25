Prepara tu piel para el sol de Semana Santa: este el jugo natural que ayuda a mantener el bronceado

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La piel es el órgano más grande del cuerpo, pero el que más está expuesto a sufrir lesiones por factores externos, los cambios climáticos es uno de los más comunes, especialmente el exceso de humedad, al tiempo que los rayos solares sin previa protección.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo, el constante uso de jabones químicamente invasivos irrita las capas de la piel.

Sin embargo, durante la Semana Santa la mayoría de las personas suelen asistir a la playa, con la finalidad de disfrutar de una velada agradable junto a familiares y amigos, dado que, es uno de los espacios favoritos de los más pequeños de la casa.

Por lo tanto, hay quienes desean broncearse y que el efecto del mismo sea duradero, por ende, hay un amplio abanico de productos comerciales para lograr el objetivo antes mencionado, pero también existen alternativas caseras a base de ingredientes naturales que suelen estar en la despensa, por ejemplo, el jugo de zanahoria, contiene propiedades vitamínicas que aportan múltiples beneficios a la piel, según la información ofrecida por Tua Saude.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios de la zanahoria para la piel

Combate los radicales libres. Retrasa el envejecimiento. Estimula la regeneración celular.

¿Cómo debes ingerir el jugo de zanahoria?

Lo ideal es que la persona ingiera dos vasos de jugo de zanahoria en ayuna el día antes de asistir ala playa y otros dos vasos el día que va a exponerse al sol, esto ayudará a mantener el cuerpo hidratado.

Asimismo, es propicio acotar que la persona debe tomar mínimo siete vasos de agua durante el día, con el objetivo evitar daños internos en el organismo por deshidratación.

En definitiva, al momento de exponer la piel al sol en playas, ríos o montañas se sugiere que la persona establezca el autocuidado necesario para evitar quemaduras.

Foto cortesía de: freepik

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