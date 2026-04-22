Experto revela claves para hacer sentadillas de forma eficaz: ¡Evita estos errores frecuentes y moldea tu cuerpo a la perfección!

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¿Sabes para qué sirven las sentadillas? Las sentadillas son un ejercicio de fuerza que trabaja glúteos, cuádriceps, isquiobiales y el core.

Es decir, “son un ejercicio completo y muy funcional que fortalece sobre todo piernas y glúteos, aunque también activa el core o la parte central del cuerpo y otros grupos musculares. No solo mejoran la fuerza y la tonificación, sino que también ayudan a ganar movilidad, equilibrio y prevenir lesiones”, refiere la web Bupa.

¿Por qué hacer sentadillas?

Incluir este ejercicio en tus rutinas de entrenamiento ayuda a aumentar la quema de calorías, mejorar la postura y el equilibrio, prevenir lesiones y fortalecer diferentes grupos musculares.

Además, en cualquiera de sus variaciones, ayuda a trabajar cuádriceps, gemelos, abdomen y espalda. En otras palabras, hacer sentadillas es un ejercicio completa con el que se trabajan muchos músculos, mejora la flexibilidad, fortalece los tendones, huesos y ligamentos, e incluso, ayuda a mejorar el rendimiento físico de las personas.

Sin embargo, es clave realizarlos siguiendo algunos lineamientos que eviten cometer errores y se pierda el trabajo.

¡En acción!

El entrenador Felipe Isidro señala que, “una sentadilla correcta no es la más profunda, sino la que se ejecuta con control, estabilidad y una postura adecuada a cada persona”, comparte Cuerpo Mente.

El experto hace hincapié en que “el objetivo de este ejercicio no es bajar al máximo, sino conseguir que el cuerpo se mueva con eficiencia y seguridad, respetando las particularidades anatómicas de cada uno, como su movilidad de cadera o tobillo.”

Además, es clave evitar encorvarse al bajar, pues esto perjudica la espalda y hasta se pueden perder las curvas naturales de la columna y esto traslada una tensión innecesaria a los discos intervertebrales.

Otro error es el colapso de las rodillas hacia dentro afectando la mecánica de la articulación; o dejando que el peso recaiga solo en los talones o en las puntas. Según el experto, las rodillas deben mantenerse alineadas con la punta de los pies y el peso se debe repartir en todo el pie para garantizar esa base firme desde la cual empujar el suelo al subir.

Freepik

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