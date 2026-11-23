El oscurecimiento o las manchas en la entrepierna ocurren tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, suelen ser más notorios o reportarse con mayor frecuencia en mujeres, principalmente por factores hormonales, depilación y distribución anatómica, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué se mancha la entrepierna?

Principalmente por un aumento en la producción de melanina como respuesta protectora de la piel ante la inflamación o el roce constante, y no por falta de higiene.

Expertos de TUASAÚDE comparten que estas manchas generalmente son consecuencia de factores como el roce constante, el uso de ropa ajustada o la depilación con rastrillo. “Además, la entrepierna oscura también puede estar relacionada con alteraciones hormonales, resistencia a la insulina o infecciones, por lo que es importante que el médico evalúe cada caso para indicar el tratamiento más adecuado”.

Otra posible causa de las manchas en esta zona es la excesiva exposición al sol, pues “la radiación solar estimula la melanina. Incluso en zonas que no siempre están expuestas, el sol puede oscurecer la piel y empeorar las manchas existentes.

Solución

Si sufres con esta afección estética, te genera incomodidad y hasta afecta tu confianza personal, te tenemos una solución casera. Prepara este remedio con solo cuatro ingredientes y aclara y suaviza la entrepierna en cuestión de semanas, recuerda que la constancia es la clave.

Necesitas:

- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

- 1 cucharada de aceite de coco.

- 1 cucharada de avena molida.

- Agua tibia.

Preparación y aplicación

1. Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta formar una pasta.

2. Aplicar en la zona afectada y dejar actuar 15 minutos.

3. Enjuagar con agua tibia y secar bien.

La recomendación es aplicar dos o tres veces a la semana para mejores resultados.

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