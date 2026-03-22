Hábitos que ayudan a combatir el acné en la espalda: sin invertir altas sumas de dinero y desde la comodidad de la casa

Suscríbete a nuestros canales

Desde muy jóvenes el acné puede aparecer en el rostro, pero también es posible que ocurran brotes en otras partes del cuerpo como brazos, pecho y espalda.

En el caso del acné en la espalda o “bacne”, como también se le conoce, brota principalmente durante la pubertad, aunque puede persistir o aparecer en adultos, siendo común en verano o tras ejercicio intenso por la mezcla de sudor, grasa y células muertas que obstruyen los poros, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Quiénes están más propensos al brote de acné en la espalda?

Esta obstrucción de los poros debido al exceso de sebo, células muertas y sudor, se puede agravar por el uso de prendas de vestir ajustadas, el estrés y la poca o mala higiene post ejercicios.

En otras palabras, es una afección cutánea que puede causar puntos negros, puntos blancos y puntos llenos de pus. “Su gravedad puede variar desde solo unos cuantos puntos hasta grupos más grandes de áreas afectas.

Según la Academia Estadounidense de Dermatología, de 40 a 50 millones de estadounidenses tienen acné en algún momento.

Por su parte, una reconocida marca de productos de cuidado de la piel señala que, el acné en la espalda es más común en hombres que en mujeres, y se debe principalmente a que los hombres tienen mayores niveles de testosterona, la cual estimula una mayor producción de sebo, junto con una piel más gruesa y poros más grandes que se obstruyen con más facilidad.

La solución

Si conoces a alguien que está padeciendo con esta afección, compártele que el acné en la espalda se puede combatir y lo mejor es que se hace desde casa y sin invertir altas sumas de dinero. ¿Qué hacer?

Después de hacer ejercicios o realizar alguna actividad en donde sudes mucho, es esencial ducharse lo más pronto posible, ya que el sudor seco sobre la piel favorece el crecimiento de bacterias y los brotes de acné en esta zona. También conviene aplicar gel de ducha con peróxido de benzoilo, un activo que limpia los poros y ayuda a matar las bacterias en el área. Además, expertos recomiendan cambiar el orden del lavado, es decir, lo ideal es lavar y acondicionar primero el cabello, aclarar muy bien y luego, recogerlo para posteriormente lavar la espalda y así evitar que cualquier residuo de productos de belleza queden en la piel, comparte Mejor con Salud.

De igual manera, aprende a elegir ropa transpirable como el algodón o tejidos técnicos, que expulsan la humedad de la zona y reducen el calor.

Finalmente, y no menos importante, cambia la ropa de cama con frecuencia, lo ideal es que sea una vez por semana, porque en las sábanas quedan residuos de piel muerta y sebo, en entran en contacto con la piel y reingresan a los poroa cada noche.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube