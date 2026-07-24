Implementa una rutina capilar adecuada y evita el mal olor: Trucos para mantener el cabello fresco

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¿Sientes que el cabello te huele mal? Aunque es una situación desagradable e incómodo, debes tener en cuenta que es una condición muy común y ocurre principalmente por la acumulación de sebo, sudor y bacterias en el cuero cabelludo. Es decir, que es muy probable que no siempre esté asociado con una mala higiene capilar, sino que también pueden influir otros factores.

Afortunadamente existen opciones para tratarlo, pero para ello es esencial identificar la causa.

¿Cuáles son las causas del mal olor en el cabello?

Un lavado inadecuado puede ser una de las causas del mal olor capilar, pero si es persistente puede indicar infección por hongos u otros problemas de salud, como psoriasis del cuero cabelludo, dermatitis seborreica, hiperhidrosis, caspa, o desequilibrio hormonal.

También puede ser causado por contaminación ambiental, es decir, gracias a los olores de la cocina, el humo de los vehículos o del cigarrillo, la contaminación del aire, entre otros se adhieren al pelo.

Además, algunos productos dejan residuos que suelen descomponerse, y al quedarse en el cuero cabelludo generan mal olor. De igual manera, el uso excesivo de cremas, aceites, acondicionadores suelen apelmazar el cabello y favorecer la acumulación de suciedad.

Finalmente, y no menos importante, dejar el pelo mojado por mucho tiempo, recogerlo o cubrirlo, es contraproducente para el mismo. Causa daños a la cutícula y debilita la fibra capilar. Asimismo, crea un ambiente húmedo y cálido ideal para la proliferación de hongos y bacterias.

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Combate el mal olor

Para evitar que tu cabello huela mal, es imprescindible implementar una rutina capilar adecuada, para ello:

1. Lava el pelo regularmente con un champú adecuado. Los tricólogos (especialistas en cabello y cuero cabelludo) recomiendan elegir un champú que se adapte a tu tipo de cabello y cuero cabelludo. La clave es limpiar eficazmente sin resecar.

2. Enfócate en el cuero cabelludo, pues el mal olor generalmente emana de esta zona. Las personas suelen centrarse en el cabello y no en el cuero cabelludo. Masajea suavemente el champú con las yemas de los dedos para estimular la circulación y limpiar a fondo.

3. Enjuaga muy bien y asegúrate de que no quede champú o acondicionador en tu melena. Los residuos se acumulan y causan mal olor.

4. Seca completamente, pues la humedad es un gran enemigo. Si es posible, deja que tu cabellera se seque al aire libre. Asegúrate de que esté completamente seco antes de recogerlo.

5. Lava tus herramientas de peinado, porque acumulan residuos de productos, sebo y células muertas. Lávalos regularmente con agua y jabón para evitar transferir la suciedad a tu cabello limpio.

6. Evita tocarte el cabello constantemente, ya que las manos transfieren suciedad y olores al pelo. Igualmente, procura lavarlas con frecuencia para minimizar este inconveniente.

Además, expertos de L’Oréal recomiendan mantener una dieta rica en frutas, vegetales y agua, pues ayuda a mejorar el equilibrio del cuero cabelludo desde el interior. Incluso, hacen énfasis en aprender a manejar el estrés con algunas técnicas, porque con ello se evitan los desequilibrios hormonales que alteran el estado del cuero cabelludo.

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