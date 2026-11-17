¿Te gusta presumir de una manicura perfecta? Para lograr que las uñas crezcan sanas, fuertes y sin quiebres es esencial combinar buenos hábitos de cuidado diario, una alimentación adecuada y la protección de la placa ungueal, refiere la Inteligencia Artificial.

De igual manera, expertos recomiendan el uso de limas suaves, hidratación diaria, usar guantes para proteger las manos de productos químicos y detergentes, no abusar de la acetona ni cortar las cutículas, por ejemplo.

¿Por qué cuidar las uñas es clave para la manicura perfecta?

Las uñas son la base fundamental de una manicura perfecta porque la salud y la estructura de la uña determina cómo se ve, se adhiere y cuánto dura el esmalte; es decir, son el complemento perfecto para una buena presentación.

En tal sentido, para gozar de una buena salud en las uñas de manos, e incluso los pies, utiliza cremas a diario para mantenerlas hidratadas y evitar la formación y aparición de estrías; evita el uso de limas de cartón; utiliza quita esmaltes sin acetonas; evitar el uso de uñas postizas por tiempos prolongados; y tomar complementos ricos en vitamina B, que intervienen en el desarrollo celular y fortalecen la piel y las uñas.

También prueba con incluir en la dieta alimentos ricos en nutrientes que ayuden a componer y proteger la queratina de las uñas.

¡En el plato!

Como sabemos, las uñas se vuelven débiles y quebradizas cuando la estructura de queratina se debilita, deshidrata o pierde la adhesión entre sus capas, y una manera de contrarrestar todo ello es fortaleciéndolas desde el interior. ¿Cómo es esto posible? Incluye en la dieta:

1. Frutos rojos, son ricos en vitamina C y antioxidantes que ayudan a fortalecer y evitar que las uñas se quiebren, además de, favorecer la absorción del hierro.

2. Carne roja, es rica en proteínas y hierro, recomendada para mantener buenos niveles de proteína y hierro.

3. Salmón, posee un alto contenido de ácidos grasos, clave hidratar las uñas. “También es rico en fósforo, que ayuda al crecimiento y reparación de los tejidos y células que las endurecen. Por otro lado, su alto contenido el omega 3 es beneficioso para la salud de las uñas. El consumo de este pescado contribuye a mantener las uñas fuertes e hidratadas”.

4. Almendras y nueces, aportan zinc, vitamina E, que ayudan a fortalecer las uñas.

5. Huevos, aportan biotina y proteína para fortalecer las uñas.

6. Vegetales verdes, como las espinacas, fuente de hierro para conseguir uñas menos frágiles.

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