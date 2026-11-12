No siempre los centímetros de más significan estilo: La manicura japonesa demuestra por qué la verdadera tendencia se lleva al ras

La manicura cota es tendencia porque combina practicidad, minimalismo y una estética de lujo silencioso que prioriza el cuidado de la salud de las uñas frente a las uñas postizas o extralargas, refiere la Inteligencia Artificial.

En otras palabras, contrario a lo que muchos creen, las uñas cortas también tienen su encanto, y va más allá de lo fácil que resulta su mantenimiento. Tal como señalamos, esta manicura es práctica, elegante, minimalista y versátil.

¿Por qué apostar por una manicura corta?

Las uñas cortas son ideales para una rutina diaria activa, al tiempo que permiten diseños creativos que van desde lo clásico hasta lo moderno.

Esta manicura apuesta por uñas cuidadas, de aspecto saludable y muy cortas, e incluso sin rastros de color.

“Aunque durante años las uñas largas fueron sinónimo de sofisticación, cada vez más personas están apostando por versiones más cortas y naturales. Esta tendencia viene de la mano de un cambio más amplio dentro del mundo de la belleza, donde lo natural y lo simple ganan terreno frente a los looks de alto mantenimiento”.

En conclusión, apostar por esta manicura permite realizar todas las actividades y tareas cotidianas como escribir en el teclado, usar el celular, abrir envases o incluso abrochar cinturones y hebillas, sin molestias. Además, son mucho más resistentes, económicas y prácticas.

La nueva técnica

A esta manicura que también se le conoce como manicura japonesa o nonicura se le concede un poder rejuvenecedor superior al de cualquier otra manicura. Según la experta Jennifer Silverio, la manicura japonesa consiste en lucir uñas cortas, hidratadas, nutridas y sin pintar. Es decir, lucirlas de aspecto natural.

“El principio fundamental es lograr unas uñas hidratadas y nutridas pero con un aspecto natural. Se basa en un cuidado gracias a productos naturales para lograr un aspecto saludable. Al finalizar, las uñas adquieren un tono rosado natural y un brillo muy especial”, explica la experta.

Ese brillo y tono rosado a los que hace alusión Silverio en Vogue, es sinónimo de frescura, salud y juventud.

Para conseguirlo, se recomienda utilizar aceites para las cutículas y cremas de mano con protección solar, pues con ello ayudas a evitar las manchas en las manos y a mantenerlas cuidadas e hidratadas.

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