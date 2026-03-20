Las claves de experta nutricionista para frenar la caída del cabello a partir de los 40: el secreto milagroso está en estos alimentos

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El cuidado del cabello suele enfocarse de manera externa mediante champús, mascarillas y tratamientos tópicos. Sin embargo, la ciencia y la nutrición moderna apuntan a que la verdadera salud capilar nace en el interior del organismo.

Para muchas mujeres, la llegada de los 40 años marca un punto de inflexión donde el pelo pierde brillo, se vuelve más fino o se cae con mayor frecuencia. Lejos de ser un proceso inevitable, estos cambios suelen ser señales que el cuerpo envía sobre el estado de nuestro equilibrio hormonal y nutricional.

La nutricionista y farmacéutica Marta León subraya que el cabello no se cae "porque sí". Según la experta, el folículo piloso es extremadamente sensible a las fluctuaciones de hormonas como los estrógenos y la progesterona, que descienden con la edad. Cuando estas hormonas protectoras disminuyen, el cuerpo prioriza las funciones vitales, dejando en un segundo plano la nutrición del cuero cabelludo.

Foto: Freepik

Los tres pilares para un pelo fuerte

Para revertir esta situación, León propone un enfoque basado en alimentos específicos que actúan como "combustible" para el crecimiento del pelo. En palabras sencillas, estos son los elementos que no pueden faltar en el plato.

En primer lugar, la colina es fundamental para que el hígado funcione correctamente. Si el hígado está saturado, no puede gestionar bien las hormonas, lo que termina debilitando el cabello. Se puede encontrar fácilmente en los huevos y el salmón.

Por otro lado, la biotina es la encargada de producir queratina, la proteína que da estructura y dureza al pelo; los frutos secos son una excelente fuente natural de este componente.

Finalmente, la experta hace especial hincapié en los niveles de hierro. Este mineral es el encargado de llevar oxígeno a la raíz del cabello. Sin suficiente oxígeno, el pelo "se ahoga" y se cae. Marta León recomienda revisar siempre las analíticas y consumir alimentos como legumbres o mariscos (almejas y mejillones) para mantener estos niveles óptimos.

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