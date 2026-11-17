En la actualidad se habla tanto de la presión arterial debido a que la hipertensión afecta a cerca de 1.300 millones de adultos en el mundo (alrededor de uno de cada tres adultos), y es el principal factor de riesgo prevenible de enfermedades cardiovasculares y mortalidad.

“Esta patología puede presentarse a edades tempranas como consecuencia de una predisposición genética o por mantener hábitos de vida poco saludables, por lo que se recomienda efectuar los controles de presión arterial desde la infancia, a partir de los 5 años, sobre todo a niños con exceso de peso o que cuenten con padres hipertensos”.

¿Qué presión arterial es más peligrosa, la baja o la lata?

La presión arterial es esencial para la circulación, ya que permite que la sangre se mueva del corazón al cerebro y a los pies, y viceversa.

Según los expertos de MedlinePlus “Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias (los vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón a los tejidos y órganos del cuerpo). La medición de la presión arterial mide la fuerza o presión de la sangre sobre las arterias cuando el corazón bombea”.

Esta se mide en milímetros de mercurio (mm Hg), por lo que se expresa, por ejemplo, como 120/80 mm Hg, valor que se considera como una presión normal en adultos. Cuando estos valores sobrepasan los 140/90mm Hg se trata una presión arterial alta o hipertensión; mientras que si es inferior a 90/60 mm Hg se trata de una presión baja o hipotensión.

En general, la presión alta se considera más peligrosa que la presión baja a largo plazo, aunque ambas conllevan riesgos graves dependiendo de la situación.

¡Atención!

Dado a que tanto la presión alta como la baja pueden representar un peligro si no se tratan de la manera oportuna, te compartimos cuáles son los síntomas más comunes a los que debes prestar atención para que busques ayuda lo más pronto posible.

“Una forma de diferenciar los síntomas de la presión alta y la presión baja es que, cuando la presión está baja, suelen aparecer debilidad, mareos y sensación de desmayo. En cambio, la presión alta generalmente no causa síntomas evidentes, aunque en algunas personas puede provocar malestar general, mareo o, en casos más graves, confusión mental”, explican expertos de TuaSaudé. Sabiendo ello, te compartimos los síntomas más comunes:

Alta:

- Dolor de cabeza punzante

- Zumbido en los oídos

- Ojos rojos y borrosos

- Palpitaciones intensas

- Enrojecimiento facial

- Hemorragia nasal

Baja:

- Mareos y vértigo intenso

- Desmayos y síncope

- Visión borrosa y nublada

- Piel fría y pálida

- Piernas débiles y temblorosas

- Respiración acelerada

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