Lavar el pelo a diario y otros errores habituales: guía para evitar el envejecimiento capilar acelerado

El cuidado personal ha priorizado históricamente el estado de la piel del rostro, ignorando que el cabello también padece un proceso continuo de envejecimiento. Aunque la fibra capilar carece de vida propia, la acumulación de agresiones externas y hábitos inadecuados acelera sensiblemente su deterioro.

Diversas prácticas cotidianas, muchas veces consideradas inofensivas o higiénicas, generan un desgaste progresivo en la cutícula y provocan la pérdida de la vitalidad natural de la melena. Las rutinas extremas, como dejar el pelo húmedo de forma prolongada o abusar de herramientas térmicas, alteran su estructura interna.

Comprender que la salud del cuero cabelludo condiciona la calidad del crecimiento posterior resulta fundamental para prevenir el debilitamiento temprano. Por ello, los especialistas sugieren prestar mayor atención a las señales de sensibilidad o sequedad para ajustar las pautas de cuidado diario antes de que los daños acumulados se vuelvan irreversibles.

Foto: Magnific

Claves para restaurar la fibra

El director de educación de Pierino Cosmetics, Juan Leal, señala que el lavado diario del cabello es un error común que altera el equilibrio de la microbiota cutánea. Según el experto, la frecuencia idónea de lavado debe ser cada 48 horas para permitir la regeneración natural de la piel.

Enjuagar el pelo todos los días por motivos deportivos o estéticos estimula la sobreproducción de grasa en las glándulas sebáceas. Para prolongar la sensación de limpieza, Leal sugiere aplicar champú en seco sobre el cuero cabelludo húmedo tras el lavado, logrando absorción eficaz del sebo.

Por otro lado, la exposición a tintes químicos, fuentes de calor o tratamientos alisadores modifica la estructura interna del cabello y deteriora la queratina. El especialista enfatiza la necesidad de adoptar la skinificación, que consiste en cuidar la fibra con la misma dedicación que el rostro.

Esto implica el uso de aminoácidos, proteínas y lípidos para fortalecer la cutícula. Además, recalca que tras cada lavado se debe aplicar acondicionador para sellar la fibra, reservando la mascarilla para un uso semanal. Leal aconseja realizar un diagnóstico profesional del cuero cabelludo y mantener hábitos saludables, como una dieta rica en omega 3 y un descanso adecuado.

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