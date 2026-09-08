¿Un vaso de leche antes de dormir? Expertos explican los efectos digestivos de tomarla de noche

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El consumo habitual de leche forma parte de la alimentación diaria de millones de personas, pero la hora en que se ingiere puede marcar una diferencia importante en la digestión. Diversos especialistas en nutrición destacan que tomar este lácteo durante las primeras horas del día no genera el mismo impacto que consumirlo justo antes de ir a descansar.

Mientras que por la mañana el organismo se encuentra en plena actividad y en posición vertical, por la noche el cuerpo reduce su ritmo digestivo natural. A esto se suma el error frecuente de cenar de forma abundante y acompañar la comida con un vaso grande de leche poco antes de ir a la cama.

Esta combinación suele provocar molestias digestivas que muchas personas atribuyen por error de forma exclusiva al alimento, sin considerar los factores de postura, horario y cantidad ingerida.

Foto: Magnific

Malestar nocturno

La dietista y nutricionista, Patricia Yárnoz Esquiroz, explica que tomar leche tras una cena copiosa y acostarse rápidamente favorece la aparición de reflujo, pesadez y malestar general. Al tumbarse en posición horizontal, el cuerpo pierde la ayuda de la gravedad, permitiendo que los jugos gástricos suban con facilidad hacia el esófago.

La especialista enfatiza que esto no siempre significa que exista una intolerancia a la lactosa, ya que muchas personas toleran perfectamente la leche durante el día o en pequeñas cantidades, como un chorrito en el café.

Cuando sí existe intolerancia, el cuerpo carece de suficiente enzima lactasa para descomponer la lactosa en el intestino delgado, lo que genera gases, hinchazón y dolor abdominal. Para diferenciar una mala absorción de un simple problema digestivo nocturno, los expertos sugieren evaluar los síntomas y consultar con un médico, quien puede realizar pruebas específicas como el examen de hidrógeno en el aliento.

Como solución práctica, las recomendaciones médicas aconsejan no consumir alimentos ni leche entre dos y tres horas antes de ir a dormir. De este modo, se permite que el estómago complete el proceso de digestión adecuadamente, garantizando un descanso nocturno reparador y libre de pesadez o acidez.

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