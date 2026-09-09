Mascarilla casera: Repara el cabello maltratado con la mezcla de estos cinco ingredientes

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Un cabello maltratado es el resultado principalmente de la pérdida de humedad natural a consecuencia del uso excesivo de secadores, planchas y rizadores a altas temperaturas que debilitan la estructura de la queratina. También puede deberse a la aplicación frecuente de tintes u otros tratamientos químicos, y hasta demasiados lavados, por ejemplo.

¿Cómo tratar el cabello maltratado?

Según los expertos en productos de belleza Garnier para tratar el pelo maltratado es esencial mantenerlo hidratado y para ello recomiendan potenciar el tratamiento de champú y acondicionador especial para este tipo de cabello, con una nutrición adicional con productos específicos, como los extractos vegetales o aceites, los cuales aportan las vitaminas y minerales que el pelo necesita para repararse.

Por otra parte, recomiendan el uso de protectores térmicos siempre que se utilicen herramientas de calor, y evitar exponer el pelo directo al sol, utilizando sombreros, gorras y pañuelos.

Además, lava el cabello solamente una o dos veces a la semana, e intenta secarlo siempre al aire libre.

Un plus

Otra manera de combatir el cabello maltratado es recurriendo a mascarillas capilares, pues estos son tratamientos intensivos diseñados específicamente para nutrir, hidratar y restaurar la fibra capilar dañada por el calor, la decoloración o los químicos.

En el mercado encontrarás gran variedad, sin embargo, puedes optar las caseras, ya que son más económicas y además funcionan muy bien. Entre las alternativas se encuentran las mascarillas de leche con miel; la de aguacate con aceite de almendras; y hasta de yogur natural y huevo.

De igual manera, puedes preparar una mascarilla casera; para ello, mezcla en un recipiente una cucharada de azúcar blanca o morena, jugo de medio limón, una cucharada de vinagre, una cucharada de aceite de coco o de argán, y de dos a tres cucharadas del tratamiento a acondicionador que usas de manera habitual.

Una vez lista le mezcla debes aplicarla sobre el cabello antes de lavarlo, esta mascarilla funciona como un pre-champú y se deja actuar 30 minutos. Aplicar en todo el cabello y luego cubrir con una bolsa plástica o un gorro térmico. Transcurrido el tiempo, debes lavar como lo harías de manera habitual y verás como poco a poco comienzas a recuperar su suavidad y brillo natural.

Cabe acotar que, aunque es una mascarilla natural, no debes excederte en su aplicación, la recomendación es utilizarla cada 15 días según lo maltratado que esté el cabello.

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