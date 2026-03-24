Mezcla casera y natural para hidratar la piel: el aceite de coco es la clave

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La resequedad de la piel se deriva por múltiples factores, entre los más destacados se encuentra: el exceso de rayos solares, los cuales afectan todas las capas del órgano más grande del cuerpo, de acuerdo a la información reseñada por Bioderma.

El café contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y antinflamatorias que contribuyen a hidratar la piel. Además, la rejuvenece.

Por otra parte, el aceite de coco actúa como un emoliente natural que hidrata la piel a profundidad, al tiempo que combate las machas y evita la aparición de acné, según la información divulgada por Garnier.

Foto cortesía de: freepik

Guía completa preparar la mascarilla

Ingredientes

50 gramos de café.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el café y la miel en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y el aceite de oliva, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Asimismo, es propicio acotar que lo más recomendable es que la persona aplique la crema durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, el café es un excelente aliado para la piel, por ello, se sugiere que la persona lo incorpore en su rutina de autocuidado personal.

Foto cortesía de: freepik

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