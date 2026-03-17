Tu piel necesita más que buenos productos: Sencillos tips de higiene en casa que debes adoptar como parte de la rutina de belleza

Suscríbete a nuestros canales

Muchos son los productos aplicados en la piel como parte de la rutina de belleza. Algunos limpian, hidratan y protegen la piel, mientras que otros pueden no resultar tan favorables.

No obstante, muchas veces los cambios que deseas ver en tu piel no llegan a pesar de incorporar productos de marcas reconocidas y avaladas dermatológicamente, y esto puede ser el resultado de una mala alimentación o hábitos de higiene inapropiados.

¿Por qué los productos cosméticos no funcionan en mi piel?

Existen varios motivos por los cuales la cosmética deja de funcionar o no te funciona desee el primer día, y puede ir más allá del producto, por ejemplo, puede que lo estés aplicando mal, o no es apropiado para tu tipo de piel.

También puede que necesites más tiempo de uso; no utilizas protector solar y esto afecta el funcionamiento de algunos productos; o el producto está caducado.

Otra razón y de la que poco se habla es de la higiene, es posible que algunos hábitos que te parecen inofensivos, estén perjudicando tu piel.

¡Atención!

Si quieres lucir una piel saludable y que cada producto cosmético que apliques funcione, incorpora a tu rutina de belleza los siguientes tips de higiene:

1. Cambia las sábanas una vez a la semana. “La acumulación de sudor y aceites naturales puede obstruir los poros y causar problemas cutáneos como brotes y un tono opaco. Al cambiar las sábanas semanalmente, le das a tu piel la oportunidad de respirar libremente y de evitar posibles problemas relacionados con el acné”, refiere Glamour.

2. Limpia la pantalla del celular a menudo.

3. Siempre usa toallas limpias y secas.

4. Lava el rostro después de entrenar.

5. Lava las brochas de maquillaje cada 7 o 15 días; y cámbialas cada 6 o 12 meses. Con esto se minimiza la acumulación de bacterias y residuos de productos.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube