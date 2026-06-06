No cometas más errores: guía para aprender a elegir y aplicar el corrector de maquillaje

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Fémina que se maquilla sabe que uno de los productos que jamás debe faltar para la rutina de maquillaje es el corrector.

Este es un producto de alta cobertura diseñado para camuflar imperfecciones, ojeras y rojeces, así como para iluminar o esculpir el rostro, refiere la Inteligencia Artificial.

Con este producto se consigue un acabado natural y prolijo, siempre y cuando se elija el tono adecuado, pues no es un corrector, son varios, de acuerdo a lo que desees lograr.

¿Cómo elegir el corrector?

Antes de aventurarte a comprar, toma en cuenta los siguientes datos:

1. Elige el tipo de corrector que va con tu piel. Los correctores de maquillaje vienen en diferentes presentaciones. Para aprovecharlos al máximo, debes saber que:

- Corrector líquido. Su textura fluida permite aplicarlo con la yema de los dedos, con una esponja humedecida o con una brocha. Es ideal para pieles secas, ya que estos son más hidratantes. En la zona de las ojeras debes aplicar poco producto y con leves golpecitos, sin extenderlo.

- Corrector en barra. Su textura densa suele cubrir bastante. No se recomienda usar en pieles secas, ya que resaltan las líneas de expresión. Por el contrario, con acabado mate va muy bien en piel grasa y mixta.

- Corrector en crema o mouse. Su textura es densa y manejable. Este tipo de corrector va bien para pieles secas y es ideal para cubrir ojeras, así como bolsas. Debes aplicar poco producto para que no se acumule en los pliegues de la piel.

- Corrector compacto. Esta versión de corrector es ideal para el contorno. Aplica con brocha para ayudar a resaltar el volumen en el rostro.

2. Correctores de colores. Estos pigmentos funcionan como neutralizadores al aplicar el tono opuesto en imperfecciones de tono como enrojecimientos, zonas oscuras o venitas.

- Corrector naranja. Se usa para esconder las ojeras muy marcadas. También, si tienes muchas manchas, lunares o alguna tonalidad de tipo marrón o azulada, el tono naranja es el ideal.

- Corrector verde. Se utiliza para corregir enrojecimientos provocados por cicatrices o brotes de acné. También es útil si quieres ocultar quemaduras solares o irritaciones.

- Corrector amarillo. Ayuda a iluminar el rostro y disimular el cansancio o desvelo. Úsalo para contrarrestar las ojeras u otras imperfecciones moradas y puntos negros.

- Corrector azul. Este es utilizado para disimular las manchas amarillentas o naranjas en la piel.

- Corrector lila. Corrige tonalidades amarillentas del rostro; así como las imperfecciones de tono verde, como las causadas por venas.

- Corrector blanco. En contraparte con el corrector oscuro, el blanco aporta luz y volumen al rostro. Evita siempre las zonas de las ojeras o harás que resalten aún más.

Freepik

Recomendaciones

Si bien el corrector es sólo una parte del maquillaje, es un paso muy importante, por lo que aplicarlo no debe hacerse a la ligera. Sigue estas recomendaciones para preparar la piel:

- Hidrata la piel antes de aplicar el producto. Haz énfasis en la zona de contorno de ojos.

- Escoge un tono de corrector parecido a tu tono de piel, para emparejar. Cuidado con usar un tono muy claro en el área de las ojeras, las hará más visibles.

- Usa la cantidad justa de corrector. Pasarte de producto genera pliegues y parches que deslucen totalmente el maquillaje.

- Deja actuar el corrector entre 4 a 5 minutos antes de difuminar.

- Difumina el corrector con pequeños toques en zonas con arrugas o pliegues. Si usas brocha, elige una pequeña.

- Sella con una capa ligera de polvos compactos o sueltos traslúcidos.

- Aplica corrector antes de la base, si deseas una cobertura intensa en las áreas problemáticas. Si deseas una cobertura ligera, para retocar ciertas áreas, usa corrector después del maquillaje.

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