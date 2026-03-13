Maquilladora de celebridades confiesa el secreto de los cinco puntos para un rostro joven: con solo usar corrector

Suscríbete a nuestros canales

El maquillaje ha evolucionado de ser una máscara de cobertura total a convertirse en una herramienta de precisión. En la búsqueda de un aspecto fresco y descansado, la tendencia actual se aleja de las bases pesadas para centrarse en la luz.

Según los expertos, el secreto de un rostro radiante no reside en la cantidad de producto, sino en la ubicación exacta donde se aplica. Esta filosofía de "menos es más" busca realzar la estructura ósea y disimular el cansancio de manera casi invisible, permitiendo que la piel respire mientras se corrigen las pequeñas imperfecciones del paso del tiempo.

Foto: Freepik

Eleva la mirada y el rostro

La maquilladora Pilar Lucas ha simplificado la rutina de belleza al identificar cinco zonas críticas que, al ser tocadas por el corrector, producen un efecto de rejuvenecimiento inmediato. Según explica la experta, dar luz al rostro es un paso tan vital como el cuidado previo de la piel.

Su propuesta consiste en aplicar pequeñas cantidades de corrector líquido en puntos específicos antes de difuminarlos con una brocha, logrando así un acabado natural que evita que el producto se acumule en las líneas de expresión.

El primer punto fundamental es el lagrimal, un área que suele oscurecerse y que, al iluminarse, abre la mirada al instante. El segundo toque se sitúa en el extremo exterior del ojo (el "rabillo"), alineado con el primero, para crear un efecto de elevación. El tercer punto se localiza en el lateral de la nariz, justo cerca de la aleta, una zona propensa a las rojeces y sombras que envejecen el semblante.

Para completar la técnica, Lucas señala el extremo de los labios, lo que ayuda a definir el contorno de la boca y a elevar visualmente las comisuras. Finalmente, el quinto punto se ubica en el centro de la mejilla, específicamente en la zona hueca, para aportar volumen y frescura.

Al aplicar el producto de esta manera, se consigue un aspecto descansado y vital sin necesidad de recurrir a técnicas de contorneado complejas o a una cobertura total que pueda resultar artificial.

