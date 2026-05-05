Preparación casera para evitar el frizz: solo debes mezclar cinco ingredientes naturales que siempre tienes en casa

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Evitar el frizz en el cabello requiere de una rutina de cuidado con productos naturales, dado que, que el uso de tratamientos químicamente invasivos suele generar daños desde la raíz hasta las puntas, según la información divulgada por Garnier.

Cabe destacar, que el frizz también aparece cuando el cabello está deshidratado, húmedo y con daño térmico, por ende, se encrespa con facilidad, debido a la falta de ácidos grasos esenciales.

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera, linaza, aguacate, miel y aceite de coco es ideal para nutrir el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen los referidos ingredientes.

Beneficios del aceite de coco para el cabello

Hidrata. Suaviza. Previene la caspa.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas veces debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere aplicar la mascarilla mínimo dos veces a la semana con el cuero cabelludo sucio, debes dejar actuar el producto mínimo 45 minutos y posteriormente, retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar puedes repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

Por otra parte, la alimentación de hidratación son dos factores influyentes en el cabello, puesto que, el mismo se absorbe las vitaminas de lo que ingieres, por ello, se sugiere que establezcas una rutina alimenticia saludable.

En definitiva, si deseas mantener el cabello sano, liso y libre de frizz debes implementar hábitos de autocuidado capilar que contribuyan a lograrlo, sin necesidad de acudir a tratamientos químicos.

Foto cortesía de: freepik

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