Y no es el corte mariposa: sorpréndete con las verdaderas tendencias en looks para el cabello para este 2026

Los cortes de cabello que seguirán siendo tendencia en 2026 van mucho más allá del famoso corte mariposa, ese estilo que crea el efecto de un pelo corto, sin salir del confort del pelo largo. “Es hacer un pelo corto sobre un pelo largo”, explica el peluquero Luke Hersheson, comparte Vogue. “Es un estilo que te permite llevar el pelo recogido por detrás y que parezca por delante que llevas el pelo corto. Se llama mariposa porque el mismo corte permite dos looks completamente diferente”.

¿Cuáles son los cortes de cabello tendencia?

Según refiere la Inteligencia Artificial, las tendencias de cortes para 2026 apuestan por la naturalidad, el movimiento y la textura, alejándose de la rigidez y ofreciendo estilos versátiles y con volumen.

Este año predominan los cortes con acabados relajados, el cabello a la altura de la clavícula y los flequillos en todas sus versiones.

¿Quieres cambiar tu look? Hola comparte 12 cortes de cabello que podrían convertirse en las opciones que buscas porque son prácticos y fáciles de llevar en el día a día, por ejemplo, clavicut, corte bixie, corte en capas, melena con flequillo recto, curly shag, entre otros.

Elegancia y practicidad

La mayoría de los cortes que todas las mujeres querrán lucir son aquellos que apuestan por un look elegante, cómodos y prácticos de mantener.

Expertos de s Glamour señalan que, “Las tendencias de cortes para este año van de la mano con una belleza mucho más honesta. Capas que no pesan, flecos que no imponen, largos versátiles y formas que resaltan el rostro y el cuerpo sin verse forzadas. Todo gira en torno al movimiento, la naturalidad y esa sensación de verte arreglada… sin parecer que lo intentaste demasiado”.

Un corte que no falla es el Long bob a la altura de los hombros con caída simétrica y pulido con textura sutil en las puntas. Este es un corte que se ve impecable incluso al crecer y funciona perfecto liso o con ondas suaves.

Otro corte que puedes lucir es el Italian bob, un corte sofisticado, pulido y con aire europeo. También será tendencia el long layers, ideal para mantener el largo y capas estratégicas que aportan movimientos, ligereza y un acabado elegante sin perder forma.

Además, puedes optar por el soft shining que aporta un brillo natural, texturas limpias y el estilo perfecto para un look moderno y femenino.

