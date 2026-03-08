Aprende cómo utilizar el celery en tu rutina de belleza: ayuda a eliminar la caspa y fortalecer el cabello

Suscríbete a nuestros canales

En el mercado se encuentran infinidad de productos para el cabello, los cuales prometen desde una higiene óptima, hasta prevenir la caspa y la caída, por ejemplo.

Independientemente de tus preferencias a nivel de marcas, debes tener en cuenta que muchos de estos productos poseen químicos que terminan por estropear aún más la salud capilar. Partiendo de ello, muchos expertos recomiendan el uso de ingredientes de la despensa como una solución casera que cuida y protege la salud capilar.

¿Qué ingrediente incorporar en el cuidado del cabello?

Según el tipo y las necesidades que presente el cabello se puede recurrir a tratamientos con aceites, frutas, semillas e incluso hierbas como el celery o apio España como también se le conoce. Esta es una hierba rica en vitamina A que equilibra la producción de grasa en el cuero cabelludo, acelera el proceso de crecimiento y combate la caspa. También, posee múltiples nutrientes que beneficia la salud del cuero cabelludo, detiene la caída del pelo, mejora su apariencia, textura y brillo, y promueve el crecimiento del cabello.

Además, es capaz de brindarle los nutrientes, vitaminas y minerales como potasio, zinc y hierro, que el cabello necesita para que se mantenga sano y brilloso.

Por otra parte, es antioxidante y antibacteriano, por lo que ayuda a mantener el pelo sano, elástico, hidratado, suave, brillante y con volumen. E incluso, combate la caspa provocada principalmente por el cabello seco.

Tratamiento casero

El celery aplicado como tratamiento capilar ayuda a mantener el pelo hidratado, previene las puntas abiertas y aporta firmeza a la fibra capilar.

¿Cómo incluir en la rutina de belleza? Colocar a hervir en agua, 3 ramas de celery previamente lavadas y picadas. Luego, colar y echar en una botella. Una vez frío, dejar en la nevera por unas horas y añadir una cucharadita de bicarbonato. La mezcla resultante se debe aplicar sobre el cuero cabelludo y masajear. Dejar reposar por media hora y finalmente lavar como de costumbre.

La preparación sirve como tónico capilar que además de combatir la casa, fortalece el cabello. La recomendación es usarla dos veces a la semana.

