Prepara esta keratina casera y alisa tu cabello: una mascarilla con resultado de peluquería

Si amas lucir el cabello liso es posible que constantemente lo estés sometiendo a químicos y herramientas de calor que ayudan a conseguir el objetivo. No obstante, esa apariencia pulida y estilizada que muestra el pelo, puede esconder algunos daños como debilidad capilar, quiebre, puntas abiertas, etc.

Para evitar poner en riesgo la salud capilar sin dejar de lucir la melena lisa que tanto te gusta puedes recurrir a tratamientos naturales y técnicas como la toga o rulos grandes, por ejemplo.

¿Cómo alisar el cabello sin calor ni químicos?

Existen tratamientos como la keratina, el alisado japonés o el brasileño, los cuales pueden garantizar buenos resultados, pero a la vez pueden provocar daños en la hebra capilar, explican los expertos de Vogue.

Partiendo de ello, lo ideal es recurrir a alternativas naturales como las mascarillas caseras, elaboradas con ingredientes naturales, y que resultan tan efectivas como si alisaras el cabello con químicos o herramientas de calor, y lo mejor es que no dañan el cabello.

Manos a la obra

Una manera de alisar el cabello sin químicos ni herramientas de calor consiste en preparar mascarillas caseras, éstas ofrecen resultados bastante satisfactorios. Estas mascarillas buscan eliminar el frizz y el encrespamiento, al mismo tiempo, hidratar y humectar la fibra capilar.

Una alternativa puede ser una especie de keratina casera, la cual se realiza con los siguientes ingredientes: canela en astilla, sábila, azúcar, maicena y agua.

Paso a paso:

1. Colocar en una olla, las astillas de canela, un pedazo de sábila cortado en cuadros con su piel, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de maicena y 400 ml de agua y llevar al fuego sin dejar de remover para evitar que se pegue.

2. Transcurrido el tiempo, retirar del fuego, esperar que se enfríe y colar con una tela.

3. A la mezcla resultante, agregar unas gotas de tu aceite preferido (coco, almendra, argán, etc.).

4. Aplicar en el cabello y colocar un gorro, dejar actuar durante una hora y posteriormente lavar el cabello como de costumbre.

5. Deja secar y verás que conseguirás un cabello liso, brillante e hidratado. Para mejores resultados, aplicar dos o tres veces a la semana.

