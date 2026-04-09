Rejuvenece la piel: aplica este gel natural rico en vitaminas una vez al día y ahorra una fortuna en tratamientos estéticos

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La pérdida de colágeno es una de las causas más comunes por la cual se envejece la piel, ya que, esta es la proteína que mantiene la estructura firme en todas las capas, por ende, se sugiere que la persona establezca una rutina alimenticia balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales, con la finalidad de que el organismo cuente con lo necesario para funcionar correctamente.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la doctora Angelica Dominguez, el estrés crónico y la exposición constante al sol también causa la pérdida de colágeno, debido a que la piel sufre irritación severa.

Por lo tanto, el gel de aloe vera contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que mantienen activo el colágeno. Además, combate las manchas y evita la irritación de las capas internas, según la información ofrecida por Garnier.

Foto cortesía de: pixabay

¿Cómo debes aplicar el aloe vera?

Se sugiere que la persona aplique una cucharada de gel de aloe vera en la zona afectada y deje actuar el producto durante una hora, luego deberá retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado durante 15 días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar daños irreversibles en la piel lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado con productos naturales que contribuyan a lograrlo y mínimo ingiera siete vasos de agua durante el día, dado que, mantenerse hidratado es importante para el órgano más grande del cuerpo.

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