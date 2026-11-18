Los cambios hormonales afectan directamente en el cabello, puesto que, todos los sistemas del organismo se alteran y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos el cabello tiende a caerse, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo.

Además, la mala alimentación es una de las causas más comunes por la cual a la persona se le cae el cabello, ya que, la capa protectora requiere mantenerse nutrida con vitaminas y minerales.

También, el romero contiene propiedades antioxidantes, antinflamatorias y estimulantes que ayudan al crecimiento del cabello. Asimismo, según la información publicada por Holsttein, la referida planta mejora la circulación sanguínea, lo cual es beneficioso para los folículos pilosos.

Beneficios claves del romero

1- Acelera el crecimiento.

2-Equilibra la grasa.

3- Fortalece la cutícula.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar romero en el cabello?

Asimismo, la información reseñada por All things hair indica que lo ideal es hervir unas hojas de romero y luego dejar enfriar el agua, envasarla para posteriormente, aplicarla en el cuero cabelludo, desde la raíz hasta las puntas.

Se sugiere que la persona deje actuar el producto mínimo durante 45 minutos y luego lave el cabello con el champú de su preferencia.

Cabe destacar, que la aplicación de agua de romero debe ser una vez a la semana o hasta que la persona obtenga el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, si la persona desea lucir una melena sana y radiante se sugiere que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

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