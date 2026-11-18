Se estima que entre el 11% y el 15% de la población mundial es de cabellos rizos. Este es un tipo de pelo que se caracteriza por tener una textura particular y una forma muy apretada en forma de espiral, tirabuzón o zigzag, refiere la Inteligencia Artificial.

Según los expertos, existen tres tipos de rizo: ondulado, rizado y afro. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, por lo que es clave aprender a cuidarlos para que siempre luzcan naturales y sobre todo muy saludables.

¿Cómo cuidar un cabello con rizos?

Aunque es un cabello que tiene fama de ser muy fuerte, es todo lo contrario, es mucho más frágil que el cabello liso, además, es propenso a la resequedad y al frizz, pues, aunque su volumen y densidad visual dan la apariencia de resistencia, su estructura en espiral crea puntos de tensión y dificulta su hidratación natural.

Partiendo de ello, debes tener en cuenta que los cabellos rizos necesitan una rutina de cuidado específica para mantener su definición, hidratación y suavidad.

En tal sentido, evita lavar el cabello todos los días; utiliza un acondicionador hidratante después de cada lavado; no lo frotes con toallas convencionales para secarlo; desenrédalo en la ducha cuando aun está mojado; evita el uso de herramientas de calor; corta las puntas con cierta frecuencia; y aplica mascarillas capilares o aceites naturales que ayuden a mantener la hidratación; son alguno de los tips que favorecen el cuidado de los rizos de forma natural.

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¡Sácale provecho!

Tal como señalamos, la rutina de cuidado capilar para rizos debe estar enfocada en lograr suavidad, definición, brillo y reducir el frizz.

Una manera de conseguir todo esto, es aplicando un gel casero de linaza y romero, esta preparación natural ayuda a definir los rizos y le aporta un brillo espectacular a la melena.

Para prepararlo, coloca a hervir a fuego bajo dos cucharadas de linaza en una taza de agua. Luego cuela y añade dos cucharadas de infusión de romero, previamente elaborada. Deja enfriar completamente y aplica poca cantidad sobre el cabello húmedo, preferiblemente bien lavado. Esto no se enjuaga para que pueda crear una película protectora y ligera alrededor de la fibra capilar y sellar la cutícula, retener la humedad y evitar que la humedad del ambiente alborote el cabello y aparezca el temido frizz.

En caso de sobrar de la mezcla, puedes guardar en un recipiente de vidrio en la nevera durante 5 días.

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