¡Así se usa la maicena para definir los rizos!: Un truco para olvidarte del gel fijador y las peluquerías

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Usar gel fijador para definir los rizos es una de las muchas opciones a las que recurren las féminas, pues, además, aporta hidratación y suavidad al cabello. Incluso, estos productos están pensando para no apelmazar el cabello y dejarlo sedoso y con brillo.

Según refiere la Inteligencia Artificial, el gel fijador es clave para conseguir una definición marcada, eliminar el frizz y lograr que el peinado dure varios días, incluso en ambientes húmedos.

¿Qué hace el gel fijador por tus rizos?

Siempre y cuando se elija un producto de buena calidad, ayuda a definir los rulos, mantener los cabellos bajo control, combatir el frizz y el encrespamiento, hidratarlos y aportar estructura.

Este producto crea una capa protectora que agrupa los mechones, aporta brillo, hidratación y mantiene la estructura sin encogimiento.

Sin embargo, su uso continuo puede ser dañino si o se gestiona adecuadamente, causando resequedad capilar debido al alcohol, obstruir los folículos pilosos provocando irritación, descamación, y hasta debilidad capilar.

Partiendo de ello, los expertos sugieren optar por métodos más saludables, como usar maicena, por ejemplo.

Actúa como gel fijador

La maicena es un tipo de harina muy fina que se obtiene del grano del maíz y que, aplicada en el cabello, tiene un efecto suavizante y definidor de los rizos. Comparte la web Cuerpo Mente que “No se trata simplemente de echarse el polvo en el cabello, sino de elaborar una mascarilla con maicena y aplicarla de la forma correcta para que los rizos se vean más flexibles, nutridos y definidos”.

Para elaborar la mascarilla mezcla la mascarilla capilar de tu preferencia, preferiblemente libre de químicos con una cucharadita de maicena y remueve bien hasta lograr integrarlo. Una vez listo, aplica en el cabello limpio, deja actuar 20 minutos y al transcurrir el tiempo, enjuaga con abundante agua templada.

“El almidón d maíz es un espesante que forma una capita muy finita en el pelo como si fuera un gel fijador y, además, te da una estructura muy ligera que hace que los rulos queden armados y perfectos”, explica Gina, especialista en cosmética casera.

En otras palabras, la maicena actúa como una película que ayuda a controlar el encrespamiento porque evita que el cabello absorba humedad del ambiente y se hinche; por tanto, a menor encrespamiento, más compacto y uniforme quedan los rizos.

Freepik

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