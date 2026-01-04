Mascarilla casera: logra rizos definidos e hidratados con solo tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Los cabellos rizos se caracterizan por su forma en espiral, éstos generalmente van desde rizos amplios hasta rulos más cerrados y densos, los cuales por su curvatura dificultan que la oleosidad natural del cuero cabelludo llegue a las puntas y esto genera mayor resequedad.

Debido a ello, este tipo de cabello necesita de cuidados especiales e hidratación frecuente para mantener la definición, suavidad y fuerza de cada rizo, explican expertos de natura cosméticos.

¿Cómo definir los rizos?

En primer lugar, debes tener en cuenta que la dieta y la hidratación son muy importante para los rizos. Llevar una dieta equilibrada y rica en vitaminas y minerales es clave, incluye en la alimentación pescado graso, verduras de hojas verdes, frutos secos y semillas; además, bebe abundante agua.

Aunado a ello, elige un acondicionador apto para este tipo de cabellos y deja actuar algunos minutos antes de enjuagar con agua fría. Además, mantén su forma aplicando productos que hidraten y ayuden a definir os rizos sin apelmazarlos. Una opción de mantener su forma es usando cremas para peinar o geles que protejan la fibra y eviten el frizz sin perder la suavidad.

Otra opción es aplicando mascarillas o tratamientos caseros que permitan definir los rizos y mantenerlos hidratados.

En casa

Prepara una mascarilla casera con un cambur maduro, una cucharada de miel y una cucharada de aceite de oliva o coco.

1. Triturar el cambur y mezclar con los otros ingredientes hasta formar una pasta homogénea.

2. Aplicar sobre el cabello húmedo, de medios a puntas.

3. Desenredar el cabello con un peine ancho o con los dedos, evitando halones para no romper la hebra.

4. Colocar un gorro térmico o una bolsa plástica y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

5. Transcurrido el tiempo, enjuagar con agua tibia para eliminar la totalidad de la mascarilla.

6. Aplicar la crema de peinar que usas de manera habitual y dejar secar el cabello al aire libre o utilizar difusor para una mayor definición de los rizos.

