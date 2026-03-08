¿Sabes realmente cómo proteger tu inversión? El enemigo invisible de tus joyas más preciadas

Suscríbete a nuestros canales

Las joyas representan mucho más que un simple accesorio de moda; para muchos, son depósitos de valor emocional, herencias familiares o inversiones financieras considerables. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre la naturaleza química y física de los minerales que las componen suele derivar en daños irreversibles.

Mantener el resplandor de una gema no es solo cuestión de estética, sino de conservación patrimonial, ya que factores cotidianos como la humedad, los cosméticos y los cambios de temperatura actúan de forma silenciosa sobre la estructura de los cristales.

Foto: Freepik

Mantenimiento de piedras naturales

La durabilidad de una joya depende directamente de su composición. Minerales como el cuarzo o el ágata poseen una dureza notable, pero otros como la malaquita o el lapislázuli son extremadamente sensibles debido a su porosidad. El error más común en el hogar es el uso de soluciones salinas o químicos agresivos.

Aunque existe la creencia popular de "limpiar" las piedras con agua de mar o sal, este elemento puede penetrar en las microfisuras de la gema, cristalizándose en su interior y provocando fracturas internas o la pérdida total del brillo.

Para una higiene segura, los expertos recomiendan el uso exclusivo de un paño de microfibra seco y suave. Si la pieza ha estado en contacto con sudor o grasa corporal, un paño apenas humedecido con agua destilada es suficiente, evitando siempre el sumergirlas.

Es vital recordar que el orden de los factores sí altera el producto: los perfumes y lacas para el cabello deben aplicarse al menos diez minutos antes de colocarse las alhajas. Los componentes volátiles de estas fragancias contienen alcoholes y aceites que corroen la superficie de piedras delicadas como las perlas o las turquesas.

El almacenamiento también juega un rol crítico. No basta con dejarlas sobre la mesa de noche; el contacto entre diferentes materiales puede generar rayaduras (un diamante siempre rayará a un cuarzo, por ejemplo).

El uso de joyeros con compartimentos individuales forrados en terciopelo es la mejor defensa contra la fricción y la humedad ambiental. Finalmente, si desconoce el origen exacto de su piedra, la recomendación de oro es acudir a un gemólogo profesional, asegurando que su tesoro permanezca impecable para las futuras generaciones.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube