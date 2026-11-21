Con seguridad tienes algunos hábitos antes de dormir que mejoran tu salud en general, si no tienes unos para cuidar tu cabello, es momento de adoptarlos y así lograr amanecer sin frizz.

Según los expertos, cuidar el pelo antes de dormir ayuda a evitar nudos, rotura, frizz y resequedad. ¿La razón? Durante las horas de descanso el cabello pasa por un proceso de reparación y nutrición.

¿Cómo cuidar el cabello antes de dormir?

“Los cuidados nocturnos del pelo son la mejor forma de contrarrestar los posibles daños o alteraciones porque permiten proporcionarle nutrición y reparación. Para ello, existen varios tratamientos y recomendaciones que pueden contribuir a limpiarlo antes de dormir, con el fin de aprovechar las horas de descanso para su regeneración”, comparte MejorconSalud.

En tal sentido, apuesta por aplicar mascarillas hidratantes, pues durante la noche la fibra capilar tiene la capacidad de absorber mejor los nutrientes para el cabello. Incluso, es un buen momento para realizar exfoliación del cuero cabelludo y así remover las células muertas e impurezas acumuladas; y, además, conviene aplicar sérum para que los activos actúen de forma continua y sin interrupciones.

También se recomienda el uso de ropa de cama o un gorra de seda porque es delicada, absorbe menos humedad que otros tejidos, y reduce la fricción.

¡Toma nota!

Es importante preparar el cabello antes de dormir para ello:

1. Aplica un sérum de medios a puntas, esto ayuda a amanecer con el cabello más suelto e hidratado.

2. Trata siempre de dormir con el cabello seco. El pelo mojado se quiebra más fácilmente y la humedad puede hacer que contraigas hongos.

3. Cepilla tu melena antes de dormir, porque ayuda a fortalecer el cabello y a retirar impurezas.

Una vez cepillado y desenredado realiza un peinado protector, la recomendación es aportar por una trenza suelta de una o dos secciones; o por un moño bajo y flojo con una goma de tela.

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