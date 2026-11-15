Tonificar tu cuerpo sin levantarte de la silla: Movimientos secretos que puedes hacer sentada y aun así quemar calorías

Si crees que ejercitarte sentada en una silla es imposible, menos creerás que exista la posibilidad de quemar calorías, pero te equivocas. Realizar ejercicios sin levantarse de la silla es una excelente manera de mantener la movilidad, activar la circulación y fortalecer músculos clave sin impacto en las articulaciones. Además, se puede entrenar y tonificar el cuerpo.

¿Cómo es posible quemar calorías sentada en una silla?

Cuando de quemar calorías se trata, muchos piensan que lo mejor es realizar una dieta y por supuesto, dedicar horas a la semana a hacer ejercicios. No obstante, según los expertos, caminar, correr, levantar pesas, subir o bajar escaleras, puede ser efectivo para quemar calorías.

Pero, también puede ayudar el ejercicio sentado, por ejemplo, a través de estiramientos para mejorar la postura o sentarse en una pelota de equilibrio.

Así como lees, contrario a lo que se cree, si es posible quemar calorías sentado, pero para ello se deben realizar ejercicios, los cuales, además, ayudan a mantenerse saludable. La clave está en dedicar 30 segundos a cada movimiento.

¿Por qué es esto posible?

Muchos expertos indican que es posible quemar calorías sentada en una silla porque el movimiento muscular y la contracción activa elevan el gasto energético por encima del metabolismo en reposo.

Estos ejercicios que se pueden realizar sentados resultan ser prácticos y asequibles para todos. Por ejemplo, sentado en una posición recta, levanta las piernas, una a una, y mantenla en el aire durante algunos segundos; luego ambas a la vez. Este simple ejercicio ayuda a quemar calorías, mejora la flexibilidad de las articulaciones de la cadera, mejora la resistencia muscular y fortalece los músculos.

Otro ejercicio que puedes llevar a cabo sentado consiste en sentarse derecho en la silla y colocar una mano sobre la rodilla opuesta, y girar suavemente el torso. Se recomienda mantener la posición durante unos segundos. Con ello mejora la flexibilidad, tonifica los músculos abdominales, alivia la tensión de la espalda, favorece la digestión y se quema calorías.

También se puede sentar en el borde de la silla e inclinarse hacia atrás, se levantan los pies y pedalea tal y como si manejara bicicleta. Esta es una forma de realizar abdominales sentados y que favorecen no solo la perdía de calorías, sino que, además, mejora la flexibilidad, la postura y el equilibrio, y fortalece los músculos.

Finalmente, y no menos importante, sentado derecho, se levanta una rodilla hacia el pecho y se sostiene con las manos; luego se cambia de pierna para un mejor entrenamiento, que beneficio la postura de la columna, alivie el dolor lumbar, y por supuesto se quema calorías.

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De interés

Ten presente que la rutina completa no durará más de dos minutos, pero pierdes peso y quemas calorías porque con estos ejercicios se estimula el metabolismo y se cuida la salud en general.

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