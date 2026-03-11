¿Por qué el organismo necesita liberar las emociones intensas? Revelamos el secreto milagroso para conectar tu cuerpo y mente

Suscríbete a nuestros canales

El bienestar del ser humano no depende únicamente de la salud física o del éxito profesional, sino también de una gestión adecuada del mundo interior. En la actualidad, comprender cómo operan las emociones se ha vuelto fundamental para navegar las exigencias de la vida moderna.

La ciencia ha demostrado que los sentimientos no son entes abstractos, sino procesos biológicos que impactan directamente en el funcionamiento de nuestro organismo.

La respuesta física ante la intensidad emocional

De acuerdo con investigaciones recientes en el campo de la neurociencia, cuando una persona experimenta una emoción de gran magnitud, el cuerpo actúa como un canal de salida necesario.

La experta Nazareth Castellanos señala que el cerebro y el organismo mantienen una comunicación constante; por ello, ante un sentimiento desbordante, el sistema nervioso activa mecanismos físicos para manifestarlo. Un ejemplo claro es el llanto, el cual no debe verse como una señal de debilidad, sino como una herramienta de regulación.

Existen diferentes tipos de lágrimas, pero las emocionales poseen una composición química única que incluye sustancias con efectos analgésicos naturales. Al llorar, el cuerpo libera tensiones y busca recuperar su estado de calma. Del mismo modo, gestos tan simples como la sonrisa influyen en la percepción del entorno.

Se ha comprobado que activar los músculos faciales asociados a la alegría puede enviar señales al cerebro que ayudan a interpretar las situaciones de una manera más positiva.

Por otro lado, cuando existe una desconexión entre lo que sentimos y lo que mostramos se genera un malestar adicional. La amígdala, encargada de procesar las emociones, envía alertas al hipotálamo, lo que puede derivar en cambios en la respiración o el ritmo cardíaco.

Por esta razón, permitir que el cuerpo refleje de forma natural lo que sucede en nuestra mente es esencial para evitar una sobrecarga interna y fomentar una inteligencia emocional saludable desde edades tempranas.

