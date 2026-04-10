Johangel de Jesús Blanco: Siempre comenzar es difícil, pero no imposible

Suscríbete a nuestros canales

Johangel de Jesús Blanco es un actor y productor de 21 años, nacido en Barcelona, estado Anzoátegui. De madre oriental y padre zuliano. Hace cuatro años se mudó a Caracas para cumplir su sueño, logrando ser el primer actor de su familia. Egresado del Estudio de Artes Escénicas de Chacao, ha trabajado con grandes maestros como Javier Vidal en "Así que pasen cinco años" de Lorca y Dante Lombardi en el sainete venezolano "Un Salto Atrás" en la Casa del Artista. Fue protagonista en "La función está cancelada" y forma parte del elenco estable de "Cabaret Burlesque", ambas dirigidas por Charles Arias. Actualmente destaca por su versatilidad en el Centro Cultural Chacao. El 24 de abril estrena "Las Brujas de Salem". Una versión y dirección de la maestra Francis Romero, donde se desempeña como actor, asistente de dirección y productor. A partir del 19 de junio participará en "Como gustéis", dirigida por el maestro Nelson Lehmann, como actor y productor. Su trayectoria, que incluye estos, entre otros proyectos, es prueba de que el sacrificio vale la pena.

Z3D: ¿En qué momento supiste que el teatro era lo que te apasionaba?

JB: Desde pequeño me ha gustado ver televisión, me hacía soñar con ser actor y animador, pero mi verdadera chispa nació en la iglesia organizando “dramatizaciones”. Esa pasión creció en el liceo entre eventos culturales, hasta que hace cuatro años llegué a la capital y descubrí este mundo mágico de forma profesional. Para mí, el teatro es un espacio que permite experimentar, crear y crecer constantemente como persona. Fue ahí, donde realmente comenzó todo mi camino artístico.

Z3D: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en el teatro?

JB: Trabajar en el teatro ha sido un aprendizaje constante tanto delante como detrás del telón. Mi experiencia es integral: además de ser actor, me desempeño como guía de sala y he formado parte de la producción en diversas obras. Esta visión me permite vivir el arte desde todos sus ángulos y pronto asumiré nuevos retos como asistente de dirección y productor. Si tuviera que definir esta experiencia en una sola palabra, sin duda alguna sería: enriquecedora.

Z3D: Luego de recibir formación en el Estudio de artes escénicas de Chacao pudiste actuar en obras de manera comercial, ¿imaginaste que tendrías esta oportunidad?

JB: Sí, siempre fui positivo y visualicé este camino porque me apasiona el aprendizaje constante. Tuve el honor de recibir clases de maravillosos maestros de la televisión como Javier Vidal, Carmen Julia Álvarez y Antonio Deli. Además de grandes figuras del teatro como Francis Romero, Angélica Escalona y Nelson Lehmann. Sigo aprendiendo de ellos cada día, pues parte de mis proyectos actuales y futuros han sido a su lado. Por todo lo que me han enseñado, siempre, desde el fondo de mi corazón, estaré profundamente agradecido con cada uno de ellos.

Z3D: ¿Qué aprendiste en un escenario real que ninguna clase pudo haberte enseñado?

JB: Aprendí que antes de estrenar existe un arduo proceso creativo de construcción de personaje, maquillaje y vestuario, pero el escenario real lo cambia todo. Durante los ensayos trabajamos una línea, pero al pisar las tablas el actor se modifica por la conexión directa con el público. Esa energía, que suele ser positiva, transforma lo que venías preparando y te hace entender que una cosa es la teoría y otra muy distinta es el hecho teatral.

Z3D: En el teatro la repetición puede ser agotadora. ¿Cómo mantienes la inspiración para que el público sienta que es la primera vez?

JB: Pienso que cuando uno hace lo que ama y le apasiona, el cansancio no existe. La clave para que cada función se sienta como la primera vez está en abordar el personaje y el texto desde la verdad absoluta. Es ahí donde ocurre la magia, porque al conectar con el público lo tenemos todo. Esa energía nos renueva y nos permite entregar el corazón en cada palabra. Al final, lo más importante es disfrutar el proceso y recordar que toda función es diferente, porque cada noche el público nos regala una oportunidad nueva de crear.

Z3D: Cuando te enfrentas a un personaje nuevo, ¿en qué o en quién te apoyas para construirlo? ¿Qué te inspira?

JB: En mi formación en el Estudio de Artes Escénicas de Chacao conocí muchos métodos, pero en lo personal no me he casado con ninguno. Me gusta mucho trabajar con las siete preguntas clásicas de Stanislavski que la maestra Francis nos recordaba en cada clase: ¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿qué hora es? Al responderlas, me inspiro desde la humanidad del personaje y es allí donde comienzo a crearlo de verdad. Es ese proceso de descubrimiento lo que me permite conectar profundamente con cada nuevo reto.

Z3D: Muchos actores ven el teatro como un trampolín hacia el cine o la televisión. En tu caso, ¿qué lugar ocupa el teatro en tus planes a largo plazo?

JB: Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer en un set de grabación a la primera actriz Lupita Ferrer. Al pedirle un consejo, ella me dijo con mucha seguridad: "si quieres ser actor, tienes que comenzar haciendo teatro, porque cuando hagas teatro lo vas a poder lograr todo". De allí entendí que las tablas son la base de todo. Mi sueño es ser un artista integral y hacer teatro, cine y televisión, tal como lo han hecho los grandes referentes de mi país.

Z3D: ¿Qué es lo más difícil de ser un actor joven en la industria actual?

JB: Siempre comenzar es difícil, pero no imposible. Apenas tengo tres años dedicado a esta bella profesión u oficio. Aunque el camino ha tenido sus retos, me he encontrado con personas maravillosas. Yo los llamo mis "ángeles terrenales", porque son ellos quienes han creído en mi talento y me han apoyado de corazón. Ese respaldo es lo que hace que todo el proceso valga la pena. Es ahí cuando descubres que, gracias a esa confianza, puedes seguir creciendo y cumpliendo tus sueños en este medio.

Z3D: ¿Cómo defines el éxito en esta carrera?

JB: Defino el éxito siendo constante, perseverante y, siempre, creyendo en ti y en lo que puedes lograr. Esto es como un músculo que mantiene vivo a un actor en una industria que a veces es incierta. Tengo claro que en esta carrera no se trata solamente de llegar, sino de saber mantenerse y evolucionar. Esa fe en lo que uno hace es lo que te permite seguir adelante y crecer con cada nuevo reto que se presenta.

Z3D: Si pudieras darle un consejo a un joven que quiere iniciarse en el mundo del teatro, ¿cuál sería?

JB: Mi consejo es que te asegures de que actuar es lo que amas, porque esta carrera exige grandes sacrificios. Yo mismo dejé mi hogar y a mi familia para luchar por este sueño, un esfuerzo que sé que tendrá los mejores resultados. Así como yo lo estoy logrando, tú también puedes si trabajas con entrega. No es fácil, pero tampoco imposible si tienes disciplina; recuerda siempre que cuando uno quiere, puede.

Por Karla G. Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @johangel_blanco

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube